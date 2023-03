Cucina, il tributo della rivista svizzera Touring magazine alla sfoglia in Emilia Romagna. Il sindaco: "Un bene italiano da tutelare"

CUCINA, LA SFOGLIA IN EMILIA-ROMAGNA, IL TRIBUTO DELLA RIVISTA SVIZZERA TOURING MAGAZINE (QUASI 800MILA COPIE): "NESSUN'ALTRA REGIONE COSì RICCA DI SPECIALITÀ". SINDACO FABBRI: "UN BENE ITALIANO DA TUTELARE"

Ferrara, 29 marzo 2023 - "Nessun'altra regione italiana è più ricca di specialità raffinate a base di pasta". Riprende una citazione di Alice Vollenweider, autrice di libri di cucina, l'ultimo servizio che il Touring Magazine (celebre rivista mensile del Touring Club svizzero con importante tiratura di quasi 800mila copie) dedica alla cucina emiliano-romagnola, e ferrarese in particolare. I celeberrimi cappellacci di zucca della tradizione estense sono infatti citati in apertura dal reporter e fotografo Christoph Weymann, che - in un viaggio tra territori - racconta cucina e tradizioni, a partire proprio dall'arte della sfoglia. Un'intera pagina, e oltre, è dedicata alla città estense: "Raccolta tra imponenti mura, Ferrara è un tuffo nel Rinascimento. La sua università è una delle più antiche della vicina Penisola". "Ferrara vanta - scrive la testata - oltre al nucleo medievale e centro rinascimentale, palazzi che custodiscono beni artistici di gran pregio. Dal 1995, il centro storico è patrimonio Unesco.

Ospita il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e numerose sinagoghe a ricordo della florida comunità ebrea, che fu fra le più importanti d'Europa. Oggi è nota come città italiana della bicicletta che qui la fa da padrona".

"Ferrara e tutta l'Emilia-Romagna sono il segno di una ricchezza gastronomica senza pari che abbiamo il dovere di tutelare, ad ogni livello, contro attacchi, imitazioni, contro gli appetiti dei grandi interessi. Grazie quindi a chi, dimostrando genuino apprezzamento per l'eccellenza che qui si produce, racconta questa tradizione e questo infinito bene, che è un bene del Paese e del mondo", dice il sindaco Alan Fabbri.

Il servizio da poco pubblicato dal Touring Magazine è corredato da schede turistiche, suggerimenti di itinerari e di destinazioni dove degustare prodotti tipici. Intanto a giorni sarà in città un altro reporter, un giornalista tedesco freelance che sta realizzando un reportage per la testata tedesca Süddeutsche Zeitung sulle zone del delta del Po, tra Emilia-Romagna e Veneto. È invece di pochi giorni fa la presenza a Ferrara di un reporter francese de Le Figaro, Jean Tiffon, che - nell'ambito di un progetto dell'Azienda di promozione turistica dell'Emilia-Romagna - racconterà Ferrara, il suo patrimonio, la sua storia e la sua cucina.

