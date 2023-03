EX SCUOLA CASAGLIA. NUOVA CASA PER LA PRO-LOCO E PER LA FRAZIONE: AL VIA LA GARA PER LA RIQUALIFICAZIONE, INVESTIMENTO COMUNALE DI 223MILA EURO

LODI: "RISPOSTA CONCRETA A ESIGENZE EMERSE NEL CORSO DEL TOUR DEL TERRITORIO". MAGGI: "INTEGRAZIONE FONDI COMUNALI-PNRR PER VASTO PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA"

Ferrara, 31 mar - Una nuova casa per la pro loco e per tutte le frazioni: è partita la procedura di selezione dell'impresa che realizzerà la riqualificazione dell'ex scuola elementare di Casaglia.

La gara avviene, come di consueto, su piattaforma telematica https://appalti.comune.fe.it/PortaleAppalti

La ‘chiusura delle buste' è fissata il 19 aprile alle 13, con selezione della ditta il 20 aprile. La consegna dei lavori è prevista entro l'estate.

L'investimento, con fondi comunali, per il completamento dell'opera è di circa 223mila euro.

Il piano dei lavori prevede la riqualificazione impiantistica ed edilizia dell'intero piano terra e di parte del primo piano, con: rifacimento della copertura, coibentazioni e impermeabilizzazioni.

Attualmente l'edificio è inutilizzato al secondo livello, al primo ospita gratuitamente le attività dell'associazione Proloco Casaglia in base a un accordo in essere da circa un anno (https://www.cronacacomune.it/notizie/45226/nellex-scuola-elementare-di-via-ranuzzi-la-sede-della-proloco-di-casaglia.html).

Come sottolinea il vicesindaco Nicola Lodi "la riqualificazione è un'altra risposta concreta alle esigenze emerse nel corso del tour delle frazioni. Tour che, tra le sue prime tappe, ha infatti toccato proprio Casaglia: nel corso dell'incontro con i cittadini era emersa, forte, questa esigenza. Dopo l'accordo con la Proloco, per dare in tempi brevi locali all'attività dell'associazione, si rendeva necessario un miglioramento complessivo, anche in un'ottica di risparmio energetico e di valorizzazione dell'immobile. Così, con fondi comunali, abbiamo provveduto".

"L'intervento - sottolinea l'assessore al Recovery Andrea Maggi - integra, con stanziamenti comunali, un vasto piano di rigenerazione urbana finanziato con fondi Pnrr, per il recupero, la rifunzionalizzazione e la restituzione alle comunità della città e delle frazioni di immobili storici o dismessi o parzialmente in disuso. La pianificazione ci consentirà di intervenire capillarmente e di agire, di fatto, in maniera contemporanea in più punti del territorio, per mettere a disposizione, a uso pubblico, nuovi locali ed edifici, decisamente rinnovati e migliorati sotto i profili strutturale, funzionale, del decoro e ambientale".

