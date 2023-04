ITALIA IN MINIATURA, POSIZIONATO IL NUOVO PALAZZO DUCALE DI FERRARA. LA FIRMA DELL'ARTIGIANO GIANCARLO GRAZIANI

"ISPIRATI DA DISEGNI E VECCHIE FOTO, LA MIA ULTIMA OPERA PRIMA DELLA PENSIONE". IL GRAZIE DEL SINDACO

Ferrara, 17 apr - Arriva il nuovo palazzo Ducale di Ferrara nel percorso di Italia in miniatura, il celebre parco di Rimini che riproduce in scala i monumenti, le chiese, le piazze e i luoghi simbolo del Paese, fondato nel 1970 da Ivo Rambaldi e che totalizza circa 500mila ingressi annui.

Ad annunciarlo ai ferraresi, postando un video Tik Tok realizzato dalla stessa Italia in miniatura, è stato il sindaco di Ferrara Alan Fabbri: "Una bella occasione per rilanciare la conoscenza di un luogo simbolo della nostra città, quest'anno anche meta di visite guidate del Fai alle recenti giornate di primavera".

Al parco riminese è presente anche il modellino del Castello estense. Quello dell'antica residenza ducale di Ferrara, oggi sede del municipio, è stato realizzato dall'artigiano Giancarlo Graziani, dipendente di Italia in miniatura da oltre 40 anni.

Come lo stesso Graziani spiega su Tik Tok https://www.tiktok.com/@italiainminiatura/video/7213742242580696326?_r=1&_t=8bVrPiAHBpe l'opera rappresenta la sua ultima realizzazione nei laboratori del parco prima della pensione.

Il precedente palazzo "era molto deteriorato e non si riusciva più a riparare". Così "siamo partiti - racconta - dai vecchi disegni che avevamo in archivio, con le vecchie foto, e abbiamo incominciato a usare delle lastre in poliuretano per poterle scolpire, incidere, tagliare e quindi assemblare. Il segreto della durata è nella verniciatura, la posa di un ‘aggrappante', colori acrilici, un protettivo (soprattutto dai raggi del sole). Così la miniatura si mantiene sempre bella nel tempo".

E a Graziani il sindaco Fabbri esprime i propri ringraziamenti e le congratulazioni "per la carriera e per la grande abilità costruttiva".

L'opera quindi non solo riporta alla luce in veste totalmente rinnovata uno dei luoghi simbolo della città estense ma è anche l'occasione, per Italia in miniatura, di augurare a un suo storico dipendente "Buona pensione", con un video che in poche ore ha ricevuto diverse visualizzazioni, like e commenti, anche di alcuni ferraresi.

Nel complesso - come spiegano nei commenti dall'azienda - l'opera ha richiesto un mese e mezzo di lavori e il coinvolgimento di tre persone.

La sua collocazione nel parco è stata annunciata con un altro video su Tik Tok dove un addetto mostra la rimozione del cartello "Monumento in manutenzione" e le fasi dell' installazione rilanciata sulla pagina Facebook del sindaco all'indirizzo: https://www.facebook.com/reel/1959238787788221

Immagini scaricabili: