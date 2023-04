Colonna della Libertà con 400 figuranti storici e 130 mezzi. A Ferrara lunedì 24 aprile 2023 con la Pipe band scozzese che suonerà le melodie del 1945 davanti al Duomo come 78 anni fa

DAL 22 APRILE LA COLONNA DELLA LIBERTÀ NEL FERRARESE: 400 FIGURANTI STORICI E 130 MEZZI, TANTI DALL'ESTERO. IN CITTÀ IL 24 APRILE. È LA TERZA VOLTA. NOVITÀ 2023: LA PIPE BAND SCOZZESE CHE SUONERÀ LE MELODIE DEL 1945, NELLO STESSO PUNTO DI 78 ANNI FA

Ferrara, 19 aprile 2023 - Oltre 400 figuranti storici, 130 antichi veicoli militari e quasi un centinaio di stranieri da Austria, Svizzera, Germania, Francia, Belgio, Gran Bretagna, Stati Uniti, Brasile e Slovenia: Ferrara e il suo territorio si preparano ad accogliere la Colonna della Libertà, in transito dal 22 aprile, nell'ambito delle celebrazioni per l'anniversario della Liberazione d'Italia del 25 Aprile 1945. È la terza volta che la rievocazione storica sfilerà sulle strade della città, dopo le precedenti edizioni del 2008 e del 2017. Il 2023 riserva però una novità storico-musicale: a suonare, in più occasioni, sarà infatti una Pipe Band scozzese, che si esibirà nell'esatto punto - davanti alla Cattedrale di Ferrara - in cui proprio gli scozzesi celebrarono la liberazione nel 1945, e con le stesse musiche. Al repertorio si aggiungerà una sonata che, in quell'occasione, fu dedicata al Po. La rievocazione di questo particolare momento porterà la firma della Askol Ha Brug Pipe Band, il gruppo che suona a Pegasus Bridge (considerato il tempio dei paracadutisti britannici in Normandia) con musicisti provenienti da Francia e Gran Bretagna.

La manifestazione è stata presentata oggi nel palazzo Municipale di Ferrara, dagli organizzatori Simone Guidorzi e Filippo Spadi, con la partecipazione di alcuni amministratori dei territori coinvolti: i sindaci Alan Fabbri (Ferrara), Daniele Garuti (Poggio Renatico), Simone Saletti (Bondeno), con gli assessori Daniela Patroncini (Vigarano) e Paola Peruffo (Copparo).

Il 22 il grande corteo storico arriverà a Bondeno alle 17, transitando da Felonica (dove è atteso alle 15), quindi giungerà a Vigarano Pieve alle 18. Domenica 23 saranno interessati i territori di: Tresigallo (9,45), Lagosanto (12), Copparo (17). Lunedì 24 aprile alle 9 la tappa è a Poggio Renatico, poi a: Sant'Agostino (9,40), Vigarano Mainarda (10,30), Ferrara (ore 11). Il 25 aprile alle 10 la Colonna toccherà San Felice sul Panaro e, alle 11, Mirandola.

Nel dettaglio il transito a Ferrara è previsto dalla stazione, appunto, alle 11 circa, poi - lungo viale Cavour - verso largo Castello. Qui i veicoli sosteranno fino alle 19, mentre i mezzi pesanti saranno posizionati in corso Martiri. I cornamusieri guideranno il corteo con le loro musiche e si esibiranno il 23 alle 21, il 24 alle 11 (durante il transito del corteo) e, in spettacoli dedicati, alle 15 e alle 17, sempre in piazza della Cattedrale e sempre disposti a file di 5, come nel 1945.

La Colonna della Libertà è alla sua quindicesima edizione. Gli organizzatori sono il Museo Gotica Toscana di Scarperia (FI) e il Museo della Seconda Guerra Mondiale del Fiume Po di Felonica (MN).

(Ferrara Rinasce)

