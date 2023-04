"Questa non è una scatola", laboratorio di falegnameria creativa a Spazio Aperto Ferrara

L'associazione di promozione sociale Spazio Aperto Ferrara organizza nei propri spazi di via Carlo Mayr 69 Ferrara "Questa non è una scatola", laboratorio di falegnameria creativa a cura di Cose Comunicanti di Mirco Vacchi. Il laboratorio ha la durata di quattro ore e si svolgerà venerdì 28 oppure sabato 29 aprile dalle 16,00 alle 20,00.

Cose Comunicanti è un progetto di design artigianale incentrato sul recupero e la valorizzazione artistica dei materiali di scarto, il legno in primis. Un percorso di ricerca e di sperimentazione trasversale, che coniuga abilità artigianale e pensiero creativo per favorire buone pratiche di sostenibilità e di cultura del riuso.

Il laboratorio è suddiviso in tre fasi.

Prima fase teorico-pratica: sperimentazione delle tecniche base di lavorazione del legno attraverso la creazione guidata di una piccola scatola copri-vaso. Primi approcci di taglio, foratura e levigatura.

Seconda fase: messa in pratica delle conoscenze acquisite per realizzare un progetto personalizzato di contenitore in legno. Valutazione del disegno e preparazione del materiale.

Terza fase: costruzione del contenitore con chiodi, viti, colla e rifinitura ed infine valorizzazione artistica degli oggetti realizzati.

Il corso è aperto a tutti, non sono richieste particolari competenze in quanto l'acquisizione della competenza è proprio la finalità del corso.

Ai partecipanti verranno forniti tutti i materiali e gli strumenti necessari alla realizzazione del manufatto. Il corso è a numero chiuso, pertanto è obbligatoria la prenotazione.

Per info, costi e disponibilità: info@spazioapertoferrara.it, 3479748500

