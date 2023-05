L'intervento dell'assessore Cristina Coletti all'evento 'Educarsi alla Fibromialgia'. "Parlare di fibromialgia essenziale per avviare percorsi di indagine e approfondimento che portano alla consapevolezza nei confronti della malattia"

"Una giornata importante per Ferrara in cui parlare di fibromialgia in modo chiaro e diretto, ma anche con sensibilità e competenza nel merito di una patologia della quale non si discute mai abbastanza". Così l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti, che nella giornata di sabato ha portato i saluti all'evento "Educarsi alla fibromialgia", organizzato da Esercizio Vita alla Sala della Musica di via Boccaleone, 19. "L'evento - ha proseguito l'assessore Coletti - gode del patrocinio e del sostegno dell'Amministrazione comunale perché la fibromialgia è una malattia che provoca sofferenza a più di 2 milioni di persone sul territorio nazionale. Ringrazio le alte professionalità che hanno impreziosito il dibattito portando la loro competente esperienza, una su tutte Barbara Suzi, presidente del Comitato Fibromialgici Uniti che lo scorso 18 marzo è stata insignita dell'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana dal presidente Sergio Mattarella. Un riconoscimento meritato per la preziosissima attività di informazione volta a migliorare la qualità della vita delle persone affette da una sindrome che crea isolamento e sensazioni di vergogna, oltre che dolori fisici. La prima forma di prevenzione e di tutela di chi viene colpito è dunque la conoscenza. Incontri di questo tipo, che mettono di fronte alla realtà pazienti, familiari e cittadini, sono essenziali per avviare percorsi di indagine e approfondimento personale che sfociano in una fondamentale consapevolezza di come ci si può porre di fronte alla patologia e alle persone che la patiscono". "Un ringraziamento sentito ad Esercizio Vita e a tutti coloro che ci hanno creduto, spendendosi per portare un contributo in una giornata che auspico sia la prima di tante altre" ha concluso Coletti, prima di ricordare l'impegno dell'Amministrazione comunale che "in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, celebrata il 12 maggio, illuminerà di viola la fontana di piazza della Repubblica. Un gesto che intende sensibilizzare e tenere le luci accese su una patologia complessa che necessita di essere approcciata in modo opportuno e delicato".

