"L'alimentazione tra allergie, intolleranze e celiachia. Nutriamoci bene e con piacere" un incontro con gli esperti

Nella serata di giovedì 11 maggio 2023 nella Sala della Musica di via Boccaleone 19, si è tenuto un incontro dal titolo "L'alimentazione tra allergie, intolleranze e celiachia".

L'iniziativa è stata organizzata e promossa in collaborazione con la Lilt Ferrara - presente il suo presidente Edgardo Canducci - e l'Associazione Italiana Celiachia (AIC) - rappresentata dal presidente regionale Davide Trombetta - con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, dell'Ausl e dell'Università degli Studi di Ferrara. Erano presenti inoltre il direttore del distretto Centro Nord Ausl Ferrara Marco Sandri e il prof. Vincenzo Sollazzo della direzione sanitaria del Centro di medicina Ferrara.

Nel corso dell'incontro è intervenuto l'assessore comunale alle Politiche Sociali Cristina Coletti che ha sottolineato come "il tema delle intolleranze alimentari si presta ad essere approfondito, un aspetto della salute che comporta l'impegno nel riuscire a condurre uno stile di vita sano. Un ringraziamento va a Lilt Ferrara per il costante impegno sul territorio attraverso lo sviluppo di molti progetti; un ringraziamento anche lo rivolgo ai professionisti che in questa occasione hanno l'opportunità di parlare ai nostri cittadini e dare spazio a un argomento da valorizzare".

Alla serata sono intervenuti il professor Giacomo Pietro Ismaele Caio, specialista in Allergologia, Gastroenterologia e Medicina Interna; e la dottoressa Sara Piazza, specialista in Dietistica, entrambi collaboratori del Centro di medicina Ferrara.

Nello specifico il dottor Caio ha definito e fatto chiarezza sui termini allergia, intolleranza, sensibilità alimentare e malattia autoimmune, quale è la celiachia; ha poi approfondito l'argomento affrontando nello specifico i sintomi che possono insorgere nelle varie casistiche, mantenendo come focus principale la malattia celiaca.

La dottoressa Piazza ha invece illustrato un tipo di dieta detta "FODMAP", analizzandola in relazione alle intolleranze alimentari al fine di acquisire maggior consapevolezza sull'alimentazione e su uno stile di vita sano.

[Comunicato a cura di Francesca Bovina - tirocinante Unibo Ufficio Stampa Comune di Ferrara]

