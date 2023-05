BRUCE SPRINGSTEEN, A FERRARA I PRIMI FAN DALL'ESTERO. IL SINDACO LI ACCOGLIE ALLA ROLL CALL

Ferrara, 16 mag - Sono arrivati in città, anche dall'estero, i primi fan di Bruce Springsteen e il sindaco Alan Fabbri ha incontrato, in via Canapa, una delegazione dei primi che faranno ingresso nell'area concerto.

'Tecnicamente' si chiama roll call: presentandosi all'accesso a un'ora prestabilita - e comunicata sui canali dei fan e tramite ‘passaparola' - infatti molti supporter del cantante del New Jersey possono riservarsi un posto nell' ordine di ingresso del giorno del concerto, giovedì. La roll call è rispettosamente riconosciuta anche dalla sicurezza dell'artista. Alcuni tra i primi in elenco vengono da Regno Unito, Spagna e Italia. Uno di questi, Mike Owen, è un giornalista che ha partecipato anche alla prima tappa europea, a Barcellona, del Boss, vive a Liverpool e abita a pochi passi dalla mitica "Penny Lane" cantata dai Beatles. Owen è giunto in città ieri e giovedì entrerà col numero 40 in base all'elenco di ingresso che si sta definendo.

Il prossimo ‘appello' è alle 22 di stasera ed è dedicato ai possessori di biglietto per il pit A. L'appuntamento è sempre in via della Canapa, indicativamente davanti al Caffè Caleffi. Il sindaco Alan Fabbri ha dato il benvenuto ai neo-arrivati, li ha informati sull'offerta museale e culturale cittadina e sulle nuove programmazioni di eventi e ha chiesto un giudizio sull'accoglienza.

