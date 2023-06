Una messa per ricordare Paola, una maestra d'infanzia speciale

Lunedì 5 giugno 2023 alle 18 presso la Chiesa Parrocchiale Beato Giovanni Tavelli da Tossignano in via Comacchio 260, verrà celebrata una messa in memoria di Paola Modonesi.

Paola, donna indimenticabile, è stata punto di riferimento nella scuola d'infanzia e colonna per tante colleghe e operatori del settore. Ha dato cuore e anima nel suo lavoro, in particolare nei Nidi 0-3 anni del comune di Ferrara.

Le colleghe di tanti anni di lavoro insieme, si stringono attorno alla famiglia ricordando la straordinaria maestra Paola che con la sua grande professionalità e forte dedizione allo sviluppo del bambino, ha insegnato a tanti alunni l'importanza delle emozioni e la cura dei più deboli.

Ancora oggi tanti bambini, ormai adulti, ricordano Paola come una persona solare e piena di vita. Il suo ricordo non morirà mai nel cuore di chi l'ha amata e stimata.

(Comunicazione a cura delle colleghe di Paola)

