SI COMPIE LA DONAZIONE DI OPERE DELL'AVVOCATO UGO VERONESI, ALPINO, ANTIFASCISTA, CULTORE D’ARTE. DUE GRANDI TELE SEICENTESCHE ESPOSTE IN COMUNE. UNA SCULTURA ‘ROMANA’ IN SALA ARAZZI

Ferrara, 7 giu - Con l’esposizione a palazzo Municipale di due grandi tele seicentesche e di una scultura ispirata all’epoca romana, si compie la donazione di opere del lascito Ugo Veronesi, scomparso a 96 anni, nel 2011. Fu decano degli avvocati di Ferrara, alpino, antifascista, cultore d’arte, già presidente della sezione ferrarese dell’Istituto di Storia del Risorgimento. Grazie a un accordo fra le Gallerie Estensi e il Comune di Ferrara infatti da qualche giorno sono a disposizione del pubblico, nei saloni di ingresso della residenza municipale: la notevole tela attribuita a Carlo Cignani (Bologna, 1628 – Forlì, 1719) raffigurante Erminia che cura Tancredi e il dipinto con San Girolamo scrivente attribuito a Giacomo Cavedone (Sassuolo, 1577 – Bologna, 1660). In sala Arazzi è stata invece esposta una scultura in marmo raffigurante una testa di Cicerone, ispirata all’arte romana. A palazzo inoltre si trova anche il dipinto di una Sibilla, lasciato in dono al Comune di Ferrara al decesso della signora Franca Castellani Veronesi (vedova Veronesi): è attualmente collocato nell’ufficio del direttore generale. Volontà del donatore era proprio quella di esporre le opere presso luoghi di rappresentanza del Comune di Ferrara.

Un’altra pregevole opera del lascito Veronesi, la scultura lignea policroma della Madonna col Bambino di scuola veneziana, di metà Quattrocento, è collocata, fin dal 2018, nel salone d’onore della Pinacoteca di palazzo dei Diamanti, dopo essere stata sottoposta a un accurato restauro.

L’esposizione delle opere arriva all’esito di un complesso iter burocratico partito nel 2019 e che (fermo restando l'intermedio periodo pandemico) ha richiesto anche un parere, dal punto di vista conservativo, dell’Opificio delle pietre dure, oltre alla sottoscrizione di una polizza assicurativa di Stato e a qualche intervento di restauro. La convenzione stipulata nel 2019 tra il Comune di Ferrara e le Gallerie Estensi ha durata decennale, rinnovabile. “È grande la soddisfazione nel veder concluso un iter complesso, con la fattiva collaborazione delle Gallerie Estensi”, ha detto l’assessore Marco Gulinelli, ringraziando la famiglia Veronesi e l’ingegner Dino Veronesi. “Ugo Veronesi - ha poi sottolineato l’assessore - è stato un forte assertore di libertà: un uomo che ha fatto della sua vita una storia piena di valori, di rispetto e che ha onorato Ferrara”. “La collaborazione tra enti - ha sottolineato il curatore delle Gallerie Estensi Marcello Toffanello - ha permesso di esporre, nel rispetto delle volontà espresse, dipinti che non avrebbero trovato posto, per le imponenti dimensioni, in Pinacoteca”. Toffanello ha poi dettagliato opere e autori: “Cignani è stato il primo principe dell’ Accademia Clementina, la prima accademia d'arte di Bologna, che ha attualizzato il classicismo reniano. L’Erminia che cura le ferite di Tancredi è una copia ridotta di un dipinto di Michele Desubleo, esposto agli Uffizi. Cavedone è invece un allievo del Carracci, il San Girolamo a lui attribuito ed esposto in Comune è un’opera della sua maturità”. Interessante anche la provenienza: le tele erano infatti a palazzo Caprara di Bologna (oggi sede della prefettura) che fu donato nel 1877 ad Antonio d'Orléans, ultimo figlio del re di Francia Luigi Filippo. Soddisfatta Tiziana Giuberti, responsabile dell’unità operativa Arte Moderna del Comune, che ha seguito il complesso iter: "Felice di un risultato che ha già suscitato interesse e attratto l’attenzione del pubblico e che sarebbe stato sicuramente gradito anche dall'avvocato Veronesi”.



Le opere sono visibili al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per info 0532419262

(Ferrara Rinasce)

