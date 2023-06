Viaggio nei salotti degli antichi palazzi cittadini, nelle sacrestie e nei magazzini degli antiquari ferraresi, proposto dal Circolo della Stampa

Sarà un inedito viaggio nei salotti degli antichi palazzi cittadini, nelle sacrestie e nei magazzini degli antiquari ferraresi, il filo conduttore del prossimo incontro con il Circolo della Stampa, in programma venerdì 9 giugno 2023 nella sala conferenze dell'hotel Astra (viale Cavour 55, ore 18).

Ospite dell'appuntamento sarà Marco Nonato, appassionato studioso e ricercatore di cose ferraresi. Nonato racconterà la storia di una singolare Officina, nata nelle botteghe dei maestri falegnami che, a cavallo del '700, diedero vita ad una portentosa produzione di preziosi mobili divenuta parte integrante, ma spesso poco conosciuta, del patrimonio culturale estense.

«Si tratta di mobili raffinatissimi, nati su un territorio che, dopo la fine del Ducato, era divenuto il crocevia di mode differenti e di contaminazioni, sotto l'influsso veneto, bolognese e romagnolo, ma anche dello stile importato dai palazzi della nobiltà romana e papale - spiega convinto Nonato - Uno stile "di confine" cresciuto di fama e di valore, fino ad assumere un carattere di assoluta originalità: insomma, a parer mio, una nuova, incredibile Officina Ferrarese, seconda solo a quella legata allo straordinario laboratorio dei Maestri rinascimentali nella città ducale».

Dopo aver frugato in mezzo a decine e decine di collezioni private, Nonato ha così catalogato una gran mole di materiale iconografico e di testimonianze che verrà raccolta in un nuovo libro. In attesa di darlo alle stampe presenterà i frutti della sua ricerca, in anteprima, all'incontro con il Circolo della Stampa.

Dialogherà con lui Renato Nibbio Bonnet, socio del Circolo.

L'incontro si svolgerà con i patrocini di Unife, Accademia delle Scienze e Comune di Ferrara.

(Comunicazione a cura del Circolo della Stampa Ferrara)