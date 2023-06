Mura Ferrara, casa dell'ortolano e certificazione di sostenibilità, oggi il punto con ingegneri e architetti nell'ex refettorio di San Paolo

MURA FERRARA, CASA DELL'ORTOLANO E CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ, OGGI IL PUNTO CON INGEGNERI E ARCHITETTI NELLA NUOVA SALA CONVEGNI DELL'EX REFETTORIO DI SAN PAOLO

Ferrara, 9 giugno 2023 - Il recupero della Casa dell'Ortolano, l'antico complesso rurale affacciato sulle mura, e il cantiere green che si candida alla certificazione ambientale internazionale GBC-hb: sono questi i temi al centro del corso di formazione per ingegneri e architetti che, dalle 14,30 e per tutto il pomeriggio di oggi, sarà ospitato negli spazi dell' ex refettorio di San Paolo (via Capo delle Volte 4), che per la prima volta si mostrerà al pubblico nel nuovo allestimento per convegni, eventi espositivi e piccoli spettacoli o piccoli concerti. L'evento è aperto alla cittadinanza, patrocinato dal Comune e organizzato dal Chapter Emilia-Romagna di GBC Italia e dal socio BinarioLab in collaborazione con gli ordini di ingegneri e architetti e la Fondazione Architetti di Ferrara.

Aprirà i lavori l'assessore Andrea Maggi. Interverranno inoltre: Natascia Frasson, dirigente del servizio Beni Monumentali del Comune di Ferrara, Marco Mari, presidente di GBC Italia, Gildo Tomassetti, segretario Chapter Emilia Romagna ("Il principio DNSH nella costruzione e ristrutturazione di edifici"), Marco Zuppiroli dell'Università di Ferrara ("L'applicazione dei protocolli HB sul patrimonio edilizio storico a valenza testimoniale"), Raffaela Vitale. del Comune Ferrara ("Progetto Casa dell'Ortolano vallo mura sud"), Eugenio Artioli ("Il miglioramento sismico nel caso studio Casa dell'Ortolano") e Cristiano Ferrari ("La certificazione di sostenibilità ambientale GBC HB del progetto Casa dell'Ortolano"), entrambi di Binario Lab. Modera Cinzia Gennarelli. A seguire è prevista la visita al cantiere.

(Ferrara Rinasce)

Immagini scaricabili: