PARCHEGGIO KENNEDY: RIAPERTURA OGGI ORE 17.30

Ferrara, 15 giu - È stata anticipata alle 17,30 di oggi - giovedì 15 giugno - la riapertura del Ferrara Tua Parcheggio Centro Storico- Kennedy (Piazzale Kennedy) attualmente non accessibile in ingresso per consentire lo svolgimento dei lavori di riqualificazione di via Darsena.

È comunque garantita l' uscita dei mezzi presenti all'interno del parcheggio, utilizzando il gate su via J.F. Kennedy.

