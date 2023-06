"The Royal Memorabilia": storia dei reali inglesi in mostra 24 e 25 giugno 2023 nella sala Alfonso I del Castello Estense

"The Royal Memorabilia - Road to Coronation" è il titolo della mostra che ripercorre la storia della famiglia reale inglese attraverso i cimeli commemorativi degli eventi monarchici, a cura della collezionista ferrarese Sara Morelli. L'iniziativa, che ha il patrocinio dell'assessorato alla Cultura del Comune di Ferrara, si terrà sabato 24 e domenica 25 giugno 2023 nella Sala Alfonso I del Castello Estense di Ferrara. Orari di apertura dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito.

LA SCHEDA a cura dell'organizzatrice - La mostra intitolata "Road to Coronation by The Royal Memorabilia", che si terrà il 24 e 25 giugno 2023 nella Sala Alfonso I del Castello Estense di Ferrara, racconterà con l'ausilio delle Royal Commemorative Pottery (ovvero tramite le ceramiche reali commemorative ) e di materiale sia vintage sia odierno come libri, giornali e cartoline, la storia della famiglia reale più famosa al mondo che riesce evento dopo evento, scandalo dopo scandalo a rimanere sempre sulla cresta dell'onda.

Il nostro viaggio all'interno della Casata dei Windsor, inizierà dalla Regina Vittoria, con un regno lungo ben 63 anni, che ha visto una rivoluzione industriale come mai prima di allora, e novità incredibili nell'ambito socio economico ed è a tutt'oggi ricordata come il simbolo di una Gran Bretagna che sembrava sul punto di dominare il mondo.

Proseguiremo la nostra strada, monarca dopo monarca fino a giungere alla Regina Elisabetta II figura iconica che per ben 70 anni ha dedicato la sua vita alla monarchia, alla corona e proprio per il bene della corona, messa sempre al primo posto, ha spesso lasciato indietro il suo ruolo di madre e moglie. Infine tappa finale di questo nostro percorso Re Carlo III, incoronato ufficialmente il 6 maggio 2023.

Le Royal Commemorative Potteries e le Royal Memorabilia, (tutte rigorosamente Made in England ) ci racconteranno la storia e le vicissitudini di questa famiglia, ogni momento importante, che come da tradizione veniva e viene a tutt'oggi consacrato e raccontato al popolo inglese, proprio con la creazione di tazze, mug, piatti, servizi da tè, e chi più ne ha più ne metta.

Tutti gli oggetti esposti fanno parte della mia collezione privata che ad oggi è composta da più di 1000 pezzi, raccolta che spazia dalle ceramiche ( che sono comunque la parte prevalente ) a qualsiasi oggetto ritengo possa ampliare il mio progetto di collezione.

Raccolta iniziata per caso nell'aprile 2018, durante un viaggio on the road tra Galles e Cotswold, quando in un villaggio del countryside, ho acquistato il primo pezzo di quella che sarebbe stata la mia collezione. Un pezzo che commemora la scomparsa prematura della Principessa del Popolo Lady Diana Spencer. Da questo pezzo acquistato veramente per caso è iniziato un percorso e una passione, che mi portano spesso in Gran Bretagna alla ricerca d nuovi pezzi, a partecipare ai vari eventi reali ma soprattutto mi ha aperto nuovi orizzonti di cui non conoscevo minimante l'esistenza.

In questi anni la collezione è cresciuta pezzo dopo pezzo, ed ho affiancato all'acquisto dei pezzi anche una ricerca e uno studio sia dei monarchi saliti al trono sia degli altri componenti della famiglia reale, affiancando anche uno studio delle case produttrici di ceramiche che producono questi oggetti e come i loro prodotti sono evoluti e cambiati nel tempo anche con l'evolvere della rivoluzione industriale.

La mostra sarà aperta a tutti senza necessità di alcun biglietto o di prenotazione, nelle giornate di apertura sarà presente un banchetto della Libreria Feltrinelli, per acquistare in loco i libri a tema Royal Family, che sono usciti negli ultimi tempi, di cui parlo spesso nei miei social e di cui ogni volta riscontro sempre grande curiosità ed interesse.

Sia nella giornata di Sabato e Domenica, alle 15,30 ci sarà un mio intervento nel quale racconterò un po' di più della mia collezione, pezzo preferito, pezzo particolare pezzi che ricerco da sempre e che ad oggi ancora non ho trovato e risponderò alle domande che mi verranno proposte. In chiusura di ogni giornata ci sarà un rinfresco, dove sarò possibile degustare un tè freddo in tazze d'epoca inglesi, e degustare i famosi biscotti inglesi capo saldo dell'afternoon tea inglese.

