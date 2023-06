Estate sul Baluardo, Musijam propone il 24 giugno 2023 "Fragole e tempesta- musiche e balli popolari"

Sabato 24 giugno 2023 il Centro Culturale A. Slavich in Viale Alfonso I d'Este n° 13, sul Baluardo del Montagnone, ospiterà i componenti del progetto Fragole e tempesta - musiche e balli popolari, in occasione del secondo appuntamento della Rassegna "Estate sul Baluardo 2023", che vede la collaborazione delle Associazioni Musijam, Ferrara Off e Ultimo Baluardo - Sonika nella promozione e realizzazione congiunta di concerti, spettacoli teatrali e dj set. Il progetto culturale Fragole e tempesta nasce nel 2014, per iniziativa di Giulia Betti e Giorgio Spanos che da Bologna si trasferiscono a Campaduno, piccola borgata nell'appennino bolognese, circondata dai boschi della valle del Savena. I due artisti portano avanti una ricerca iniziata qualche anno prima in città, alla scoperta dei luoghi d'origine delle musiche e dei balli della montagna emiliana e romagnola, delle tradizioni locali, degli strumenti musicali antichi, delle vecchie fiabe chiamate fole e degli usi e costumi legati alle stagioni e alla terra. Gli strumenti che vengono usati sono quelli della tradizione. Il principe indiscusso del repertorio è il violino che da secoli accompagna i passi delle danze in questi territori. La ritmica è affidata alla chitarra. Strumento più antico è la piva, antica cornamusa in uso nelle valli dell'appennino emiliano. Infine l'organetto diatonico, antenato della fisarmonica, che fa da ponte tra il suono antico di pive e violino e quello di musiche più recenti.

L'evento di sabato 24 prevede due momenti: dalle 18 alle 20 un laboratorio di ballo per adulti, principianti e intermedi, in cui verranno raccontate ed insegnate le danze della tradizione popolare, finalizzato al coinvolgimento dei partecipanti nell'evento serale: la festa a ballo che si svolgerà a partire dalle 21,15 e che vedrà anche la partecipazione libera, spontanea e autentica di tutti i presenti. L'intento di questa proposta è quello di avvicinare le persone alla danza popolare come mezzo per una sana e festosa socialità.

Per info e iscrizioni al laboratorio: Musijam aps cell, 320/4878109 o musijamferrara.aps@gmail.com

Per i biglietti: Ferrara Off Teatro.

Dal 2014 ad oggi hanno partecipato a più di 400 eventi molti dei quali festival, feste a ballo, sagre e fiere ed eventi privati. Per citarne alcuni: Ferrara Buskers Festival, Reno Folk Festival(Bologna), La Notte della Tresca(IMola), It.a.ca Festival (MArzabotto, Monzuno, Bo), Artinval Festival (Tramonti di Sotto, PN), Sani Folk Festival (Pieve di Cadore, BL) e molti altri insieme a moltissime collaborazioni con musicisti del mondo della musica popolare

Festa a ballo - Concerto con animazione dove tutti sono invitati al ballo. Grazie alla

partecipazione spontanea di ballerini ed appassionati il divertimento è

garantito. La festa a ballo si svolge in maniera autentica, non è da

ritenersi uno spettacolo di danza. Tutti i presenti sono coinvolti nel

ballo, nella convivialità e aiutati a muovere i primi passi da chi è già

esperto. ( biglietti Ferrara Off Teatro)

Laboratorio di ballo - Laboratori per adulti, principianti e intermedi, dove vengono raccontate ed insegnate le danze della tradizione popolare. Il laboratorio avrà la durata di 2 ore, dalle 18:00 alle 20:00, finalizzato all'evento serale in modo da preparare i ballerini prima della festa. L'intento di questi corsi è quello di avvicinare le persone alla danza popolare come mezzo per una sana e festosa socialità.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

