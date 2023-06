NUOVI ASILI FERRARA, UN TEAM VENETO-BOLOGNESE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE. IN AVVIO 2024 LA PARTENZA DEI LAVORI.

ASSESSORE KUSIAK: "COLTA OCCASIONE PNRR (CON COFINANZIAMENTI COMUNALI) PER DARE RISPOSTE STRUTTURALI ALLE FAMIGLIE E CONTRO IL CALO DEMOGRAFICO"

Ferrara, 20 giu - È stato individuato, dopo le procedure di selezione pubblica, il team di imprese e professionisti che realizzeranno i nuovi asili tra città e frazioni, cofinanziati con fondi comunali e Pnrr. La squadra che si occuperà della progettazione e della costruzione delle nuove strutture è a matrice veneto-bolognese.

Nel dettaglio: per il nuovo asilo di Quartesana (investimento di 1.990.000 di euro di cui 1.584.000 di risorse europee) e per la scuola d'infanzia Guido Rossa (2.135.000 di euro, di cui fondi europei per 1.584.000 euro), saranno in campo la Itaco Consorzio stabile di Treviso e la Ipt Project, per "I Girasoli" (1.670.000 di euro, di cui 1.056.000 da Pnrr) la Innova-consorzio di Bologna con i progettisti di Sidel Ingegneria.

I tre interventi consentiranno di estendere la capacità di accoglienza, in ambito territoriale, a circa 160 bambini. Ora si attende l'affidamento dei lavori e la partenza dei cantieri, prevista a inizio 2024.

"L'iter prosegue come da cronoprogramma. Abbiamo voluto cogliere l'opportunità del Pnrr, mettendo in campo anche risorse comunali, per dare una risposta strutturale al tema demografico, per potenziare i servizi alle famiglie e per dare a bambine e bambini luoghi, infrastrutture e dotazioni all'avanguardia, che corrispondono ai più alti standard educativi, ambientali, didattici", dice l'assessore Dorota Kusiak.

Le nuove strutture sono cofinanziate con le risorse del Recovery Plan intercettati dal Comune di Ferrara nell'ambito della Missione 4, componente 1 del Pnrr ("Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"). L'ampliamento del nido "I Girasoli" aggiungerà due sezioni alle tre esistenti e interesserà anche l'area verde esterna, per dare maggiore accoglienza.

La scuola d'infanzia Guido Rossa, al Doro, vedrà nascere nel parco antistante un nuovo istituto educativo riservato ai bambini in età prescolare. L'area interessata si estende per circa 7.600 metri quadrati, e abbraccerà un perimetro di forma ovoidale, costruito tra gli alberi. Tre le nuove sezioni previste, di cui una per i lattanti e altre due, comunicanti, con uno spazio per il riposo dei giovanissimi. La nuova struttura sarà totalmente immersa nel verde e l'ampia recinzione restituirà larghi spazi.

Il nuovo nido di Quartesana accoglierà circa 60 bambini sarà in zona residenziale, a pochi passi dalla scuola d'infanzia e dalla primaria, affacciato sulla campagna retrostante, con struttura a ‘casette e logge', con sezione lattanti indipendenti, un blocco servizi dedicato, ampie vetrate affacciate sull'esterno e aree gioco dedicate.

