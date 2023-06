Biblioteca Popolare Giardino: incontro con Ana Enamorado e Aura Lolita Chavez attiviste per i diritti umani di Movimento Migrante Mesoamericano e Consiglio popolazioni Ki'che

Ferrara, 22/06/2023. Sabato 24 giugno 2023 presso la sede di v.le Cavour 185 - Ferrara la Biblioteca Popolare Giardino Invita alle ore 17.30 all'incontro con Ana Enamorado e Aura Lolita Chavez Attiviste centroamericane per i diritti umani di Movimento Migrante Mesoamericano e CPK

Interviste di Ugo Zamburru

Ana Gricelides Enamorado (Honduras) è la madre di Óscar Antonio López. Lo ha visto per l'ultima volta l il 31 gennaio 2008, quando lui ha lasciato l'Honduras.

Da allora, non ha mai smesso di cercarlo. Due amici del figlio, con cui condivideva una casa e un lavoro, sono stati rapiti e uccisi nel 2010. Ana ha fornito alle autorità messicane tutte le informazioni in suo possesso, chiedendo loro di indagare. Da allora non ha avuto alcuna risposta sulla sorte di suo figlio.

Ana ora vive in Messico, continua la sua ricerca aiutando tutti gli altri parenti di persone scomparse a cercare i loro cari.

E' animatrice della rete Red Regional de Familias Migrantes costituita insieme ad altre madri centroamericane che cercano i loro figli sulla rotta migratoria verso gli Stati Uniti

Ha partecipato come portavoce di questi collettivi alla "Carovana per i Diritti dei Migranti per la Dignità e la Giustizia" del 2016 e alla Caravana Abriendo Fronteras (Frontera Sur)

Aura Lolita Chavez Ixcaquic, conosciuta come Lolita, è un'attivista per i diritti umani in Guatemala. Fa parte del Consiglio delle popolazioni Ki'che (CPK), un'organizzazione fondata nel 2007, per far fronte agli effetti dell'accordo di libero scambio tra Repubblica Dominicana e America Centrale. Lolita e l'organizzazione si battono per la salvaguardia delle risorse naturali e dei diritti umani contro l'espansione delle industrie minerarie, del legno, idroelettriche e agricole nel territorio.

In contemporanea alle ore 18 si terrà nel Parco Coletta, -o in sala polivalente a fianco della sede della biblioteca- un laboratorio per bambini "L'arte al tempo dei Flinstone, dipingere con le mani e non solo" con Silvia Borsetti.

In allegato locandina laboratorio e documento di approfondimento del tema dell'incontro redatto dall'INAPP Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp) Ente pubblico di ricerca di rilevanza nazionale, vigilato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Sala Polivalente V.le Cavour 189 Ferrara

