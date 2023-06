IL PALIO ‘SERALE' DI FERRARA DOMANI PER LA PRIMA VOLTA SUL NUOVO CANALE SAMSUNG

Ferrara, 29 giu - Domani - venerdì 30 giugno - il nuovo canale Move, presente sulla piattaforma fast TV di Samsung TV Plus Italia, ospiterà uno speciale dedicato al Palio di Ferrara, nel corso del quale si ripercorreranno alcuni dei momenti più significativi ed emozionanti dell'edizione 2023: un calendario di eventi iniziato mesi fa, dapprima con gli omaggi al duca, quindi proseguito con la benedizione dei palii, i giochi giovanili delle bandiere, il magnifico corteo (con la presenza eccezionale di Piero Pelù) e culminato con le corse al palio, disputate quest'anno, per la prima volta, in serata, con il tutto esaurito di pubblico.

L'appuntamento tv è alle 18, sul canale 4409 di Samsung Tv Plus.

E, in una serata che avrà come protagonista la città estense, le corse di piazza Ariostea saranno precedute e seguite da tre contributi speciali dedicati sia al Palio stesso che alla città di Ferrara e alle sue bellezze storico-artistiche.

Il nuovo canale televisivo, realizzato interamente dalla casa di produzione cinetelevisiva ferrarese Pubbliteam (che ha curato anche la regìa del diretta del Palio) sulla piattaforma della multinazionale sudcoreana è "on air" da febbraio 2023 ed è visibile gratuitamente a tutti i detentori di dispositivi Samsung (in Italia circa 18milioni di device portatili e 5milioni di smart TV).

Il palinsesto è pensato per un pubblico che ama una vita attiva, i viaggi, il turismo sportivo e la scoperta della storia e delle tradizioni dei territori.

"L'appuntamento televisivo sul canale Move amplia le potenzialità di diffusione del Palio di Ferrara, tra i più antichi al mondo. L'interesse dimostrato per il Palio supera anche i confini nazionali, come ha confermato la presenza di media da Stati Uniti (con la giornalista Elena Valeriote, firma della rivista Atlas Obscura) e Germania (con l'emittente tedesca ARD, prima rete nazionale pubblica della Germania) il giorno delle corse, lo scorso 27 maggio.

Grazie a tutto il mondo Palio, grazie a Samsung e Pubbliteam che ha curato la realizzazione e la diffusione mostrando, in diretta, il fascino di una piazza Ariostea gremita di pubblico e che oggi cura la diffusione su Move", dice il vicesindaco e assessore delegato Nicola Lodi.

Immagini scaricabili: