STRADE SICURE. SINDACO FERRARA: "BENE RIPRISTINO OPERAZIONE. RIMEDIATO A ERRORE PD E POTENZIATI I CONTROLLI ANCHE NELLE STAZIONI"

Ferrara, 29/08/2023. "Strade sicure consentirà di potenziare i presidi in diverse zone della città, venendo incontro a richieste ed esigenze non di rado manifestate dagli stessi cittadini. Quando l'allora ministro Lorenzo Guerini, del Pd, aveva previsto il taglio di personale sul territorio mi ero espresso in maniera molto critica, riconoscendo il grande lavoro fatto dai militari e dalle forze dell'ordine tutte, in forma anche congiunta.

Ora, grazie al nuovo governo, Strade sicure è tornato e con esso tornerà l'efficacia dell'azione svolta. Grazie al ministro Matteo Piantedosi e al sottosegretario Nicola Molteni che fin dall'inizio si è fortemente impegnato per il ripristino dell'operazione, e ancora una volta si è dimostrato attento alle esigenze di sicurezza dei territori e alla tutela dei cittadini.

Grazie alle forze dell'ordine per l'impegno sempre messo in campo che ha consentito di sfilare interi quartieri alla criminalità.

Strade sicure si integra inoltre a uno specifico piano nazionale, voluto dal ministro Matteo Salvini, con i colleghi Piantedosi e Crosetto, per aumentare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie, a dimostrazione di una rinnovata volontà politica di dare risposte alle esigenze dei Comuni".

Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri sul ripristino dell'operazione Strade Sicure anche nella città estense.

