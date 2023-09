"Miti e Passioni", allo Spazio Aperto di via Carlo Mayr a Ferrara le illustrazioni di Alberto Lunghini

L'associazione di promozione sociale Spazio Aperto Ferrara inaugura sabato 30 settembre 2023 alle 18, nei propri spazi di via Carlo Mayr 69 a Ferrara, la mostra di illustrazioni "Miti e Passioni" di Alberto Lunghini. Le opere saranno esposte e visitabili, con ingresso libero, dal 30 settembre al prossimo 13 ottobre.

Alberto Lunghini nasce nel 1972, e vive e lavora nella sua amata Ferrara. Dopo gli studi artistici approfondisce alcuni campi della pittura come acquerello, tempera e acrilico, della ceramica e del fumetto, fino ad approdare all'illustrazione per l'infanzia, sua vera passione. Ha pubblicato libri in Italia e all'estero, e realizzato diverse illustrazioni per l'editoria scolastica internazionale.

Lunghini rende omaggio ai grandi autori italiani e non della nona arte, il Fumetto, che negli anni 60' 70'e 80' hanno reso i loro personaggi dei miti immortali. Si passa da Diabolik a Tex, da Spiderman a Capitan Harlock, da Corto Maltese ad Alan Ford.

La mostra si arricchisce espandendo il mondo del fumetto su carta a quello animato e portando nel mondo dell'illustrazione le sue tre passioni: la musica dei cantautori italiani, la Società Polisportiva Ars et Labor e la letteratura classica.



Alberto Lunghini dice di se: "L'amore per i fumetti nasce da piccolo. Ricordo ancora che mi piaceva tantissimo quando in tv, alla fine degli anni 70, trasmettevano il programma Super Gulp, fumetti in tv...una vera rivoluzione! E poi l'incontro con i grandi fumetti italiani: Tex, Alan Ford, Diabolik e nei primi anni novanta Dylan Dog e Nathan Never. Ho avuto anche l'enorme fortuna di frequentare e disegnare nello studio del grande fumettista ferrarese Germano Bonazzi, disegnatore di punta di Nathan Never. I suoi consigli sono stati per me fondamentali per permettermi di migliorare nella tecnica di impaginazione, inchiostrazione e anatomia compositiva dei personaggi."

Le opere esposte sono tutti pezzi unici realizzati con la tecnica dell'acrilico e dipinti sulle pagine originali dei fumetti o foto d'epoca incollate a tavole di legno.

Per info: info@spazioapertoferrara.it cell. 3479748500

Immagini scaricabili: