Premio Internazionale alla Cultura, Arte e Spettacolo “Sergio Nigri” 2023, conferito al Presidente Antonio Speranza

Il prestigioso Premio Internazionale alla Cultura, Arte e Spettacolo "Sergio Nigri" 2023, è stato assegnato al presidente Antonio Speranza, in riconoscimento del suo contributo alla valorizzazione della figura di Lucrezia Borgia nell'ambito culturale e scientifico. Il premio è stato conferito per l'importante lavoro svolto da Speranza, il quale si è avvalso di autorevoli studiosi, nonché per la sua promozione del territorio di Bisceglie e della Puglia a livello nazionale ed internazionale.

Questo encomio segna il terzo riconoscimento per il presidente Antonio Speranza, il quale guida con dedizione l'Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia, con sede nelle città di Bisceglie e Ferrara. La consegna dei premi si è tenuta venerdì 13 ottobre 2023 nella suggestiva cornice della sala congressi "Opera Don Uva" a Bisceglie, alla presenza di una distinta commissione, del presidente dell'Archeoclub d'Italia, Luigi Palmiotti sezione di Bisceglie, nonché del sindaco della città di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

Antonio Speranza, nativo di Bisceglie, nato nel 1969, celibe e impiegato dello Stato in qualità di Assistente Tecnico presso l'I.I.S.S. "Sergio Cosmai" in Bisceglie, è un individuo che si è distinto per il suo impegno sociale e culturale che ha fatto di lui una figura celebre non solo nel territorio nazionale, ma anche oltre confine. Il suo status di unico fondatore dell'Osservatorio dedicato alla celebre e famosa Duchessa e reggente di Ferrara, Lucrezia Borgia, è una testimonianza del suo notevole impegno.

Il 2019 ha visto Antonio Speranza ricevere il prestigioso Riconoscimento "Concerto per la Pace" nella X edizione "Autunno in Cappella," svoltasi nella Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, durante la celebrazione del decennio (2010-2019) dei valori ispirati agli ideali d'azione dell'UNESCO (Educazione - Diritti Umani - Pace - Cultura - Scienza). Nel 2019, il Presidente Antonio Speranza ha organizzato una serie di eventi unici in Italia, in collaborazione con il Dipartimento di storia moderna dell'Ateneo di Bari, per celebrare i 500 anni dalla scomparsa della Duchessa Borgia. Queste celebrazioni hanno compreso conferenze, convegni e concerti, accompagnati da un corteo storico di dame, oltre a commemorare i 500 anni dalla fondazione della Chiesa Monastero di San Luigi a Bisceglie.

Nel maggio 2022, il Presidente Speranza ha ricevuto il Riconoscimento del Premio Internazionale "per i Diritti Umani, Diritti Civili ed Impegno Sociale 'don Tonino Bello, Apostolo di carità'" IV edizione, sotto l'egida della Città di Bisceglie. Questo encomio è stato conferito in riconoscimento dell'accurata attività culturale promossa da Speranza non solo nella città di Bisceglie, ma anche sul territorio nazionale. Durante la cerimonia di consegna, ha ricevuto encomi e congratulazioni dalla madrina dell'evento, la scrittrice e sociologa Antonella Pagano.

In occasione di questo ulteriore riconoscimento, il Presidente Speranza desidera dedicarlo con profonda gratitudine ai suoi collaboratori e alle città di Bisceglie e Ferrara.

(Comunicazione a cura dell'Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia)

