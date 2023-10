LA TORTA TENERINA SALATA, LE DUE RICETTE PRESENTATE ALLA RAI. L'OMAGGIO DI DUE PIZZAIOLI, NAPOLETANO E SICILIANO: "DALLA TRADIZIONE FERRARESE SPUNTI MOLTO STIMOLANTI"

UNA CIAMBELLINA AL CIOCCOLATO CON GRANELLI DI SALE E UNA FOCACCIA CON CREMA DI RICOTTA, POMODORO CARAMELLATO E GUANCIALE, "OTTIMO ANTIPASTO"

Ferrara, 17 ott - La torta tenerina si scopre anche in originali versioni che incrociano il gusto salato. Le ricette sono state ‘donate' ai telespettatori Rai2 nel corso dell'ultima puntata della trasmissione Pizza Doc, da due pizzaioli, Gennaro Battiloro, napoletano di origini e Pierluigi Bellavia, di Caltanissetta.

I due professionisti dell'arte bianca hanno così voluto celebrare la tipicità ferrarese.

A condurre il pubblico in un viaggio attraverso segreti, ricetta e sapori della torta tradizionale della città estense è stata Alice Bernardi del Filonificio di via Voltapaletto 24, a cui l'assessore Matteo Fornasini ha espresso le sue congratulazioni, richiamando una sua recente visita all' attività.

Al termine del servizio Rai girato a Ferrara, con molti scenari caratteristici del centro storico, in studio i pizzaioli hanno realizzato ‘live' il loro omaggio salato alla Tenerina, uno di questi, in particolare, giudicato "ottimo anche come idea per realizzare un originale antipasto".

Battiloro ha inizialmente sciolto a bagnomaria del cioccolato, realizzando a parte piccole ciambelline con farina di grano di farro monococco. Dopo la cottura nel forno della pizza ha immerso una porzione delle ciambelline nel cioccolato fuso e sopra vi ha posizionato qualche granello di sale, nel segno di un insolito accostamento dolce-salato.

Bellavia è partito spadellando per pochi minuti, in olio, alcuni pomodori di qualità ‘bronzea' (dalla buccia scura, ricco di antiossidanti), quindi ha aggiunto un tocco di zucchero per la caramellizzazione. A margine ha realizzato piccole focacce fritte, poi ‘passate' al forno. In un'altra padella ha quindi fatto rosolare delle fette (tagliate sottili) di guanciale, prima di ‘assemblare' il tutto. Le focacce, divise in quattro, sono state, in ciascuna fetta, guarnite con una crema di ricotta, il pomodoro caramellato e la fetta di guanciale caldo.

I conduttori del programma, Tinto e Carolina Rey, hanno ribattezzato i piatti, rispettivamente, con i titoli: "Il cioccolato non sbaglia mai" e "Terra di Sicilia".

"Rivisitare la torta tenerina in un antipasto salato è stato uno spunto molto stimolante", ha rivelato Battiloro.

