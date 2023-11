FERRARA, DOMANI SORVOLO TORNADO E F-35 PER LA CITTADINANZA ONORARIA AL COMANDO OPERAZIONI AEROSPAZIALI

Ferrara, 6 nov - È in programma anche il sorvolo di Ferrara da parte di due Tornado e di un F-35, domani, martedì 7 novembre 2023, nella giornata del conferimento della cittadinanza onoraria al Comando Operazioni Aerospaziali dell'Aeronautica Militare.

Il sorvolo dei due velivoli intende omaggiare la città per il riconoscimento ed è previsto dalle 11,20 alle 11,25.

La giornata si aprirà alle 10.45 all'ex refettorio di San Paolo (via Boccaleone 19) dove dallo scorso week end è aperta (a ingresso gratuito) la mostra itinerante del centenario dell'Aeronautica militare italiana. Quindi, alle 11,20 è atteso il sorvolo, a cui le autorità assisteranno da piazza della Cattedrale. A seguire è previsto l'ingresso in residenza municipale per la cerimonia istituzionale, alla presenza del sindaco Alan Fabbri, del Generale di Divisione Aerea Claudio Gabellini, di rappresentanze militari, civili, religiose. Qui interverranno: il sindaco Fabbri, il prefetto Massimo Marchesiello, la direttrice dell'azienda Usl e commissaria straordinaria dell'Azienda ospedaliera Monica Calamai. A moderare l'incontro sarà il giornalista Rai Ivan Epicoco. In conclusione, al ricevimento dell'attestato di cittadinanza, è atteso l'intervento del generale Gabellini.

Parteciperanno anche, in rappresentanza degli studenti, circa 50 alunni delle quinte C e H delle scuole Einaudi.

Il volo di Tornado e F-35 - fatte salve le condizioni metereologiche - sarà realizzato al termine della loro missione addestrativa. Sono entrambi del 6° Stormo di Ghedi. Voleranno sopra Ferrara lungo la direttrice nord-sud, da corso Ercole I D'Este, verso il Castello estense, quindi nelle direzioni di piazza Travaglio e Ippodromo. Con tale gesto l'Aeronautica militare intende omaggiare la città per il conferimento della cittadinanza onoraria al Comando Operazioni Aerospaziali.

(Ferrara Rinasce)

