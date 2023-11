Sindaco visita la Crp, dai software per la gestione nell' emergenza ai palmari nei supermercati. 37 anni di storia. "Una realtà consolidata in un mondo in continuo divenire"

Ferrara, 9 nov - Dopo il terremoto dell' Aquila hanno meccanizzato un campo della protezione civile, sono stati tra i primi a sviluppare sistemi gestionali di raccolta ordini con i palmari nella grande distribuzione. Loro sono la Crp software, ferraresi, con sede in via Veneziani 95. Il sindaco Alan Fabbri ha visitato questa mattina l'azienda, che ha sei dipendenti ed ha da poco compiuto 37 anni. La realtà ha nel cuore della propria attività la realizzazione di gestionali aziendali, con software proprietari che regolano e automatizzano interi settori come: la contabilità, la gestione del magazzino, le produzioni, la fatturazione. Inoltre realizzano siti internet e si occupano anche di protezione dei dati e sicurezza.

Lavorano per tutti i settori merceologici, con collaborazioni in diverse aree geografiche italiane, dal nord fino alla Campania.

Crp è da tempo certificata Microsoft. Il titolare, Paolo Sani, è anche un alpino, già nel Quarto Battaglione Trasmissioni e i sistemi aziendali coniati nella sede di via Veneziani sono anche quelli utilizzati in alcune sedi Ana. La sede di via Veneziani ospita i settori: amministrativo, di sviluppo, il laboratorio informatico, l'area manutenzione e gli uffici. A titolare e dipendenti il sindaco ha espresso i suoi complimenti: "Una realtà consolidata in un mondo in continuo divenire che richiede aggiornamento continuo e repentino e che è sempre aperta a nuove sfide, nella infinita velocità di evoluzione dei sistemi informatici. Crp è fortemente radicata in un settore che è decisivo per il futuro, quello della digitalizzazione".

(Comunicazione Sindaco)

