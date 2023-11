Convegno sulle Colture Erbacee: strategie innovative per affrontare la volatilità del mercato e il cambiamento climatico

Giovedì 7 dicembre 2023 della 9 alle 12, al Centro Didattico Alessandro Navarra a Borgo Le Aie (via Provinciale 15/B - 44019 Gualdo), si terrà un convegno sulle Colture Erbacee, focalizzato sull'applicazione delle macchine 4.0 e sulle strategie per affrontare le sfide legate alla volatilità del mercato e al cambiamento climatico.

La nuova Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027 ha introdotto nuove regole per gli agricoltori, con particolare attenzione all'avvicendamento delle colture e alla gestione del suolo. Nonostante la reazione inizialmente negativa del mondo agricolo, queste nuove norme possono rappresentare un'opportunità per un cambiamento significativo nella gestione delle aziende agricole.

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti del settore, i quali proporranno soluzioni operative sia dal punto di vista economico che tecnico-agronomico. Una tavola rotonda illustrerà esempi concreti di imprenditori innovatori che hanno affrontato con successo le emergenze di mercato e gli andamenti climatici, mettendo in luce le scelte vincenti adottate.

La partecipazione al convegno è libera, previa iscrizione entro martedì 5 dicembre 2023 tramite il link: https://www.fondazionenavarra.it/index.php/eventi-ambiente-e-salute/iscriviti. Seguirà un buffet per i partecipanti.

Per chi non potrà essere presente fisicamente, l'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Navarra.

Programma:

- Saluti Istituzionali da parte di Nicola Gherardi Ravalli Modoni, Presidente Fondazione per l'Agricoltura F.lli Navarra.

- Angelo Frascarelli, Docente di Economia e Politica Agraria, Università di Perugia: Più agronomia e più mercato per mantenere la redditività dell'azienda agricola.

- Sandro Battini, Direttore Commerciale, Kverneland Group Italia: Lavorazione del terreno: quali tecnologie per aumentare la fertilità.

- Emanuele Radicetti, Docente di Scienze Chimiche, Farmaceutiche ed Agrarie, Università di Ferrara: Gli effetti sul suolo agricolo delle lavorazioni conservative e delle cover crops.

Al termine tavola rotonda:

Le nostre scelte per convivere con la PAC, con i costi in aumento e i prezzi in discesa: 4 storie di successo di agricoltori e contoterzisti.

Partecipanti:

- Mario Guidi

- Roberto Guidotti

- Gianfranco Tomasoni

- Sebastiano Tundo

Modera l'incontro:

Roberto Bartolini, Giornalista e Consulente Kverneland Group Italia.

Per ulteriori informazioni, contattare la Fondazione Navarra all'indirizzo info@fondazionenavarra.it o andare sul sito web fondazionenavarra.it.

(Comunicazione a cura della Fondazione Navarra)

Immagini scaricabili: