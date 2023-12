Asili nido, partnership pubblico-privato. Aumento dell'offerta dei servizi.Il sindaco Fabbri: "Potenziati i posti nelle frazioni. Ass. Kusiak: "Copertura del servizio di accesso pubblico quasi del 50%"

Ferrara, 13 dic - Partnership pubblico-privato per l'ampliamento dei posti degli asili nido nel territorio comunale: dalla collaborazione con i servizi privati convenzionati, che assegnerà fondi di 700 euro mensili pro-capite, si ricaveranno altri 24 posti al nido, di cui 10 nelle frazioni. Assegnati tutti e 68 posti messi a disposizione con la analoga procedura dello scorso anno.

Nel complesso il costo previsto è di 100.800 euro, finanziato per una quota parte 76.982,40 euro da trasferimenti regionali (risorse del Programma Fse+ per il consolidamento e l'ampliamento dell'offerta formativa), per la restante parte 23.817 da risorse comunali. Il progetto e il quadro economico è stato approvato ieri in giunta su proposta dell'assessore alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak.

"Proseguono le opportunità offerte dalla collaborazione virtuosa avviata lo scorso anno con il privato sostenuta dal pubblico - dice il sindaco Alan Fabbri - che consente di dare risposte concrete all'aumento della domanda di posti e nuove risposte nel contesto delle politiche in attuazione per il sostegno alla genitorialità. Dei 24 nuovi posti, 5 sono offerti per la prima volta a Contrapò e l'offerta a San Bartolomeo è stata potenziata di altri 5 posti. La priorità nell'assegnazione dei nuovi posti è stata programmata per garantire la presenza dell'offerta pubblica anche nei territori più isolati in cui non ci sono servizi a gestione comunale", aggiunge Fabbri.

"Una misura importante per dare risposta alle crescenti richieste di accesso ai servizi per la prima infanzia in un momento in cui registriamo che tutti i posti disponibili negli asili comunali sono occupati - spiega l'assessore Dorota Kusiak -. Con l'aggiunta dei 24 nuovi posti per i bambini della fascia 0-3 anni, in totale vengono offerti 907 posti tramite accesso diretto dalla graduatoria comunale. Con questi numeri andiamo a coprire circa il 41% della popolazione stimata a oggi nel territorio di Ferrara. A tale offerta si aggiungono i 212 bambini che al mese di dicembre frequentano le strutture private utilizzando il bonus nido del Comune, aumentando così la copertura del servizio di accesso pubblico a una percentuale vicina al 50%", sottolinea Kusiak.

Attualmente, nello scorrimento delle graduatorie, sono 201 i bambini in lista di attesa. La nuova graduatoria sarà ordinata secondo gli attuali criteri per l'accesso per i nidi comunali. Si potranno presentare domande attraverso la consueta procedura online, che aprirà a giorni con specifico avviso, dove le famiglie possono fare una nuova richiesta o modificare le istanze già esistenti, qualora già presenti in lista d'attesa. È inoltre attivo lo sportello unico polifunzionale per le richieste dei bonus nido per le famiglie con Isee oltre i 40 mila euro.

