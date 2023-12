CINEMA, PUPI AVATI OGGI A FERRARA PER GIRARE IL SUO NUOVO FILM. IL REGISTA: "FERRARA È RIMASTA LA CITTÀ PIÙ BELLA DI TUTTA L'EMILIA PERCHÉ HA MANTENUTO PRESENTE E PASSATO, TUTTI ASSIEME"

IL SINDACO FABBRI SUL SET DI "L'ORTO AMERICANO": "UN ONORE AVERE AVATI IN CITTÀ. IL NOSTRO TERRITORIO SARÀ INTERPRETATO DAL SUO INCREDIBILE SGUARDO"

Ferrara, 14 dic - "Ferrara è rimasta la città più bella di tutta l'Emilia perché ha mantenuto presente e passato, tutti assieme". Così Pupi Avati, questa mattina in città per realizzare parte delle riprese del suo nuovo film "L'orto americano", tratto dall'omonimo romanzo. Nella città estense, le aree scelte per le riprese si concentrano in un'unica giornata presso il baluardo dell'Amore, nella cerchia muraria di Ferrara e risalente al XV secolo.

"Provo a raccontare delle storie un po' inquietanti, sospese nel tempo, fra il presente e il passato, tra il possibile e l'impossibile, il mistero e la realtà", aggiunge il regista bolognese, durante il saluto che il sindaco Alan Fabbri ha portato a Pupi Avati e al fratello Antonio, a nome della città.

"Di tutta l'Emilia, credo che queste terre siano le ultime depositarie di questo clima e di questo mondo. Il resto dell'Emilia si è razionalizzata, industrializzata. modernizzata, al di là di ogni legittimazione, perdendo quelle che erano le sue prerogative", prosegue, spiegando il perché della scelta di tornare a girare proprio a Ferrara.

"È sempre un onore incontrare Pupi Avati, profondo e appassionato conoscitore del nostro territorio. Per la città è un piacere accogliere questo regista eccezionale e la sua troupe. Rimaniamo in attesa di vedere il suo lavoro, in cui Ferrara e le sue terre saranno reinterpretate dal suo incredibile sguardo", dice il primo cittadino Alan Fabbri sul set.

Dopo le riprese del film "Lei mi parla ancora" nell'estate del 2020, il regista bolognese torna a girare a Ferrara per "L'orto americano", il nuovo film, questa volta 'gotico', tratto dal suo omonimo romanzo, le cui riprese avverranno tra Roma, Ferrara e provincia e l'America con un cast d'eccezione che vede la partecipazione di Filippo Scotti (È stata la mano di Dio), della pluripremiata attrice britannica Rita Tushingham, di Armando De Ceccon (Oltre la bufera), Roberto De Francesco (Il silenzio grande), Chiara Caselli (Lei mi parla ancora), Romano Reggiani (Eravamo bambini), Cesare Cremonini e Andrea Roncato.

Il film è ambientato nella Bologna degli anni '40. Un giovane mentalmente problematico con aspirazioni letterarie si innamora perdutamente di un'ausiliaria dell'esercito americano, dopo un solo, semplice sguardo. Un anno dopo il ragazzo decide di andare a vivere nel Midwest americano, «assieme ai suoi morti», per tentare di scrivere il romanzo definitivo. Si trasferisce in una casa contigua a quella in cui vive l'anziana madre della soldatessa.

Le due case, però, sono separate da un orto macabro, da cui di notte provengono urla misteriose. La donna è disperata per la scomparsa della figlia, di cui non ha più notizie. Probabilmente è morta, forse è stata uccisa. Ai tempi della conclusione del conflitto la ragazza aveva scritto che si sarebbe sposata con un italiano. Il giovane inizia così una tesissima ricerca della donna, che gli farà vivere una situazione particolarmente drammatica, fino a una conclusione, in Italia, del tutto inaspettata.

La fotografia è di Cesare Bastelli, le scenografie di Biagio Fersini, i costumi di Beatrice Giannini, e il montaggio è di Ivan Zuccon. L'orto americano è prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures e da Antonio Avati per DUEA Film, con Rai Cinema. Il film è prodotto con il contributo e sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission. In totale sono previste sette settimane di riprese: in regione Emilia-Romagna a Ferrara, Copparo, Cervia, Comacchio ed il Delta del Po oltre a San Mauro Pascoli; inoltre, tra Roma e i suoi dintorni, Cinecittà Studios, e la città di Davenport in Iowa.

_____________

VIDEO Pupi Avati sul set spiega di cosa tratta il film e perché ha scelto Ferrara per girare parte del suo ultimo lavoro, L'orto americano

https://drive.google.com/file/d/168oIdpCye3kyCwPhUTrc37n10Wt4h8u7/view?usp=drive_link

Ferrara Rinasce

Immagini scaricabili: