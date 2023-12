RIMESSO IN LIBERTÀ OGGI DOPO LE CURE IL CIGNO FERITO, IN DARSENA RITROVA IL SUO PARTNER. IL SINDACO: "PLAUSO ALLA LIPU E AL VOLONTARIO CHE HA FIN DA SUBITO AIUTATO L'ANIMALE"

Ferrara, 15 dic - E' stato rimesso oggi in libertà il cigno ferito che nei giorni scorsi era stato ritrovato nel sottomura e, grazie alla segnalazione dei cittadini era stato prontamente raccolto dall'animalista Flavio Gentile, che aveva portato l'uccello acquatico presso la Lipu di Ferrara, dove era stato seguito dal veterinario.

Oggi è stato liberato in darsena, dove ha potuto riunirsi al suo partner. Il cigno è infatti un animale monogamo monogamo e molto territoriale. Le coppie si formano in autunno e spesso il maschio e la femmina restano uniti per tutta la vita.

"Ringrazio le segnalazioni arrivate fin da subito dai cittadini per salvare il cigno, la prontezza di Flavio Gentile, che è fin da subito accorso dal suo studio per arrivare quanto prima dove era stato avvistato l'animale e la cura degli operatori della Lipu, sempre attenti alla cura dei volatili del nostro territorio". Così il sindaco Alan Fabbri

