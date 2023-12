PARCHEGGI, AMPLIATI I GRATUITI IN OCCASIONE DELLE FESTE A FERRARA. PROVVEDIMENTI SPECIALI NEI WEEK-END PER MIGLIORARE LA VIABILITA'

LANCIATA OGGI LA CAMPAGNA SOCIAL E SUI SITI ISTITUZIONALI PER CONSENTIRE PIÙ AMPIA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Ferrara, 15 dic - In vista delle festività natalizie, l'Amministrazione comunale di Ferrara annuncia provvedimenti speciali per migliorare la viabilità e agevolare i cittadini durante i weekend e giorni festivi nel periodo dal dicembre 2023 al gennaio 2024. Dopo il grandissimo afflusso dello scorso week end di turisti e ferraresi in centro storico, infatti, è stata ampliata ulteriormente la disponibilità di posti auto gratuiti. Oltre a quelli presenti in Piazza Ariostea e in Piazza XXIV Maggio (Acquedotto) si è aggiunta anche la sosta su viale Cavour.

Anche il parcheggio Diamanti e tutta l'area di sosta di Rampari San Rocco sono gratuite alla domenica, mentre hanno un costo di 50 centesimi l'ora, per una spesa massima di 2 euro per tutto il giorno, al sabato. Chi è in possesso dell'App di Ferrara Tua può controllare in tempo reale la disponibilità dei posti nei parcheggi nelle diverse strutture (Borgoricco, Centro Storico, Diamanti, San Guglielmo) e quindi scegliere una delle alternative possibili messe in campo dall'Amministrazione.

Sarà inoltre lanciata oggi un'ulteriore campagna social e sui siti istituzionali per consentire la più ampia diffusione delle informazioni riguardanti la sosta in questi week end prefestivi.

Il Vice Sindaco Nicola Lodi ringrazia per "il grande lavoro messo in campo dalla Polizia Municipale in concerto coi tecnici della mobilità. Abbiamo ampliato le possibilità di sosta, un centro storico pieno di gente è un segnale positivo.

Diamo la possibilità di recarsi in centro sfruttando la aree di sosta aggiuntive messe a disposizione gratuitamente dalla nostra Amministrazione. Il numero dei posti totali è di gran lunga superiore di quello dello scorso anno anche con il parcheggio centro storico a pieno regime", dice Lodi.

L'Assessore Fornasini , soddisfatto dell'affluenza in città dello scorso week end, aggiunge che "vi sono parcheggi che soprattutto la domenica sono gratuiti e garantiscono ampia disponibilità ad una distanza simile se non inferiore all'ex Mof. Grazie ai provvedimenti attuati da Ferrara Tua, che ringrazio, parcheggiare al "Diamante" o lungo "Rampari" garantisce una fruibilità del centro con una passeggiata. Questo week end il centro storico è pieno di eventi: musicali, artistici e solidali. A questi si aggiungono i mercatini, il villaggio di babbo Natale e l'albero che ogni giorno danno il benvenuto a turisti e ferraresi".

Maggiori informazioni sugli orari e sui giorni dei parcheggi: t.ly/sJ7Hl e t.ly/eidmY

Ferrara Rinasce

Immagini scaricabili: