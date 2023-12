Mostra di oggetti in legno di Peppe Paolini - Sala Nemesio Orsatti sabato 23 dicembre 2023 ore 17

Ferrara, 22/12/2023. Sabato 23 dicembre alle ore 17 presso la Sala Nemesio Orsatti di Pontelagoscuro, via Risorgimento 4, inaugurazione della mostra LEGNO E INGEGNO dell'artigiano Peppe Paolini. Orari di apertura dal 23 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024, ore 10-12 e 16-18.30.

Un nuovo appuntamento con l'artigianato in legno del maestro Peppe Paolini: sabato 23 dicembre alle ore 17 alla Sala Nemesio Orsatti di Pontelagoscuro si inaugura la nuova mostra di oggetti in legno creati dalle abili mani dell'artigiano pontesano.

Peppe è sempre in movimento: quasi ogni momento di ogni giornata Peppe lo impiega in qualche attività, spesso a beneficio della comunità e nell'aiuto a diverse associazioni di volontariato. Quando chiami per qualsiasi lavoro Peppe c'è sempre.

Ma da sabato 23 dicembre si "riposerà" un po' per accogliere tutti i (speriamo numerosi) visitatori che vorranno visitare l'esposizione delle sue creature in legno. Ogni mostra che allestisce ne contiene di nuovi, ed il profumo di varie essenze riempie la Sala e le centinaia di oggetti in mostra di ogni tipo

PEPPE PAOLINI è una vecchia conoscenza della Sala Nemesio Orsatti. Le sue creazioni in legno hanno più volte ornato lo spazio espositivo pontesano negli ultimi anni, quasi un appuntamento fisso. Peppe giura ogni volta che è l'ultima, ma alla fine non resiste e immancabilmente, al solito prima di Natale, arriva la richiesta: è libera la Sala Orsatti? La sua parlata inconfondibilmente marchigiana ci ricorda che il suo legame con la Sementana è vivissimo e d'altronde, vivendo a Pontelagoscuro, dove le Marche si respirano e...si mangiano, non potrebbe essere altrimenti. Vivissima anche la sua passione per il legno, che modella con abilità creando oggetti di ogni tipo con fine manualità. L'umanità di Peppe, il suo ardore, il suo amore per la terra natia infondono nelle sue mani un insieme di elementi che donano alle sue creazioni uniche la magia della semplicità. Il suo atelier è ricco di pipe, orologi, cornici, trottoline, miniature di credenze, tavolini, cassettiere, comò...un paradiso per gli amanti del mobilio...in scala ridotta. Che in questi giorni possono essere comodamente ammirati fuori dall'impenetrabile laboratorio di via della Pace.

Giuseppe Paolini è nato 80 anni fa "alla Sementana", un minuscolo borgo nei pressi di CàBernardi, località del comune anconetano di Sassoferrato. Da qui, a partire dagli anni '50, centinaia di lavoratori con le loro famiglie sono migrati a seguito dell'esaurimento della miniera di zolfo della Montecatini. Tra loro anche la famiglia di Giuseppe, trasferita a Pontelagoscuro nel 1954.

A Pontelagoscuro quasi 40 anni è fiorita in Peppe la grande passione per il legno le cui tecniche di lavorazione sono frutto di apprendimento autodidatta. I legni preferiti sono in primo luogo il noce, prediletto, il castagno, l'olivo, l'olmo, l'acacia.

Il suo personale laboratorio, con attrezzature di vario genere, tra le quali anche un notevole tornio elettrico, è in via della Pace 102/a a Pontelagoscuro.

SCHEDA

Inaugurazione: sabato 23 dicembre ore 17

Organizzazione di Pro Loco Pontelagoscuro APS

Patrocinio del Comune di Ferrara

In collaborazione con AVIS Comunale di Ferrara, Ass. Voglio Volare

Orari di apertura: dal 23 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024, ore 10-12 e 16-18.30

Ingresso libero

Info e contatti: Peppe Paolini tel. 333 2688635

https://www.prolocopontelagoscuro.it/peppe-paolini

