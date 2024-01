FERRARA, LA CITTÀ EBRAICA PROTAGONISTA DELLA PUNTATA SPECIALE DI RAI STORIA DEDICATA ALLA SHOAH

IL 3 DICEMBRE L'INIZIO DELLE RIPRESE. SINDACO: "IMPORTANTE TASSELLO CHE SI UNISCE ALLE SENTITE RICORRENZE CITTADINE DEL 27 GENNAIO"

Ferrara, 2 gen - In occasione del Giorno della Memoria, Rai Storia girerà a Ferrara una puntata dedicata alla Shoah. Le riprese inizieranno domani e coinvolgeranno più punti della città, dal 3 pomeriggio al 5 gennaio. I luoghi che ospiteranno la troupe Rai sono il MEIS - Museo dell'Ebraismo italiano e della Shoah, il quartiere ebrico, in particolare la Sinagoga di via Mazzini, e alcuni scorci del centro storico. La puntata verrà trasmessa in prima visione nel Giorno della Memoria.

"Ringrazio la produzione e lo staff di Rai Storia per aver scelto Ferrara e i suoi importantissimi luoghi ebraici per la puntata dedicata alla Shoah. Sarà un importante tassello che si inserisce nelle ricorrenze internazionali che il 27 gennaio commemorano le vittime dell'Olocausto, cui la città, ogni anno, partecipa con viva e sentita attenzione", così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

"Ricordare quanto è stato, anche grazie agli approfondimenti televisivi come sarà quello di Rai Storia, è il primo passo per costruire una società più attenta, non indifferente rispetto a questa pagina nera della nostra storia", aggiunge l'assessore alla Cultura Marco Gulinelli.

(Ferrara Rinasce)

