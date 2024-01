Night & Blues presenta “Dire Straits Over Gold” un concerto in ricordo di Daniela Cirelli, in programma per venerdì 2 febbraio 2024

Night & Blues presenta "Dire Straits Over Gold", un concerto in memoria di Daniela Cirelli, che gode del patrocinio del Comune di Ferrara. La manifestazione si terrà venerdì 2 Febbraio 2024, alle 20:30, alla Sala Estense in Piazza Municipale.

Parte dell'incasso generato durante l'iniziativa sarà devoluto alla Fondazione ADO di Ferrara.

Per informazioni e acquisto biglietti:

- Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18, nella Casa del Sollievo Fondazione ADO in Via Oriana Fallaci n°26, telefono: 0532.972400.

- Sabato e domenica, dalle ore 15 alle 19, presso il Rione Santo Spirito in Via Mortara n°98, Referente: Gabriele Mantovani, cellulare: 3283894406.

(Comunicazione a cura di Night & Blues)

Immagini scaricabili: