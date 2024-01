#ComegliEroi: "Italian Schools Contest", la sfida social lanciata dagli studenti dell'I.I.S. Carpeggiani-Vergani

#ComegliEroi: "Italian Schools Contest" (II edizione)

L'I.I.S. "N. Copernico - A. Carpeggiani" di Ferrara e l'Avis Provinciale Ferrara, nell'ambito del progetto The New Poets, in collaborazione con Avis Comunale Agropoli, Avis Comunale Marconia, Centro Nazionale Sangue, CNA Ferrara, CNA Territoriale Potenza, Consorzio ConUnibas dell'Università degli Studi della Basilicata, #DiCultHer, Settetre Music, United Network Europa e Universosud, hanno presentato ufficialmente il 15 gennaio 2024 il concorso nazionale #ComegliEroi: "Italian Schools Contest" (II edizione).

La sfida tra gli studenti delle scuole italiane avverrà sui social network: i partecipanti dovranno realizzare un video su TIKTOK o un reel su Instagram della durata massima di 30 secondi, utilizzando la canzone "Come gli eroi" del gruppo The New Poets, reperibile ufficialmente su entrambe le piattaforme digitali.

Le finalità del concorso sono le seguenti:

• SOSTENERE nelle scuole ogni più ampio percorso educativo e didattico di approfondimento sulla donazione del sangue e del plasma;

• PROMUOVERE, tra gli studenti e le studentesse, la donazione del sangue e del plasma attraverso i social network;

• APPROFONDIRE, in modo particolare, la riflessione sul tema della donazione;

• COSTRUIRE nuovi percorsi educativi e didattici, attraverso la produzione di elaborati artistici in forma poetica e musicale.

>> Leggi il comunicato stampa.

Il concorso prevede due sezioni:

- Sezione A, rivolta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un istituto secondario di primo o secondo grado italiano, che abbiano compiuto 14 anni prima della realizzazione e pubblicazione del video su TikTok o del reel su Instagram.

- Sezione B, rivolta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un istituto secondario di secondo grado italiano, che abbiano compiuto 18 anni ed effettuato la "prima donazione" in una data antecedente alla realizzazione e pubblicazione del video su TikTok o del reel su Instagram.

A questo link è possibile scaricare il bando di partecipazione.

Saranno accettate e valutate le prime 100 iscrizioni, per sezione, pervenute formalmente entro la data di scadenza della sfida, il 20 maggio 2024.

I primi tre alunni classificati delle due sezioni concorsuali, A e B, riceveranno un iPad, mentre le prime tre scuole vincitrici delle sezioni A e B e le prime tre Associazioni del dono o Centri trasfusionali vincitori della sezione B riceveranno una pergamena di merito e riconoscimento.

I premi saranno offerti dall'AVIS Provinciale di Ferrara e dall'Avis comunale di Marconia (MT).

United Network Europa offrirà agli studenti vincitori un pass per partecipare all'Italian Model United Nations (IMUN) in una delle sedi di Roma, Venezia, Torino, Milano, Napoli, Palermo, Catania e Bari (le spese di vitto, alloggio e trasporto sono a carico dei partecipanti).

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Immagini scaricabili: