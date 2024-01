Tra danza, musica e poesia. Artisti internazionali ospiti al Teatro Nucleo

Collettivo ootherside - Tra DANZA MUSICA e POESIA

I primi dieci giorni di febbraio gli artisti internazionali del Collettivo ootherside, saranno ospiti del Teatro Nucleo a Pontelagoscuro e della Delizia di Belriguardo a Voghiera.

Giorni di residenza artistica, tra danze, musiche e poesie per dare alla luce "SPIRAGLI_one range horizon", la loro nuova creazione.

Forti delle ultime tournée che hanno visto il collettivo in Grecia, Polonia e Stati Uniti, tornano in Italia dopo due anni con un ricco programma: sabato 3 febbraio 2024 dalle 14:00 alle 17:00 nella sede del Teatro Julio Cortazar in via della Ricostruzione 40 a Pontelagoscuro (FE) si terrà un laboratorio per affinare l'arte dell'improvvisazione rivolto ad artisti, attori, musicisti, danzatori e curiosi.

Il titolo del laboratorio è eloquente: "Creare con il corpo e comporre collettivamente"; infatti,

con o senza esperienza, sarà possibile per chiunque comprendere come creare direttamente in scena, attraverso una particolare combinazione di tecnica, intelligenza collettiva e ascolto.

Per stimolare alcune di queste abilità, verranno proposti esercizi di propriocezione, ricerca di movimento, improvvisazione e composizione in gruppo.

Per iscriversi: totemsceneurbane@gmail.com.

A seguire ci sarà un'anteprima della mostra fotografica di Mirko Lancerotto e alle 19:00 si terrà la prima dello presentazione di "SPIRAGLI_one range horizon"

"...L'immaginazione poetica apre spiragli nell'orizzonte. Siamo qui. La tua presenza ispirerà una performance dal vivo unica..."

Il 9 febbraio 2024 alle 19:00 avrà luogo l'inaugurazione della mostra di Mirko Lancerotto in collaborazione con il collettivo e la seconda replica dello spettacolo all'interno del museo civico di Belriguardo a Voghiera, al termine della quale sarà allestito un buffet conviviale per una aperitivo assieme alle artiste e gli artisti.

Ecco un po' di storia del collettivo.

ootherside, nato nel 2018, dall'incontro dei suoi membri che vengono da Polonia, Grecia, Italia, Stati Uniti e Svizzera. Si tratta di un gruppo di artiste e artisti che creano performance interdisciplinari partendo da un background di danza e musica. Creano composizioni improvvisate utilizzando corpo, musica dal vivo, voce e immaginazione poetica, dando valore alla presenza nel "qui e ora". Questa scelta risulta spesso la più complicata nell'ambito delle arti performative perché richiede una combinazione di autenticità, tecnica e ascolto.

Il collettivo lavora in questo campo da più di 5 anni insieme a collaboratori internazionali e locali, che incontriamo durante i periodi di residenza artistica.

Altrettanto importanti sono: la scelta politica di un processo decisionale orizzontale e democratico e la base comunitaria che lo caratterizza nei periodi di creazione.

ootherside collective si definisce "nomade", poiché non appartiene ad alcun luogo ma si nutre delle culture da cui è attraversato, facendo della multiculturalità un suo punto di forza, da cui origina la spinta creativa che genera le performance e il lavoro da condividere con le realtà e le persone che lo ospitano.

In particolare SPIRAGLI sarà interpretato da Susanna Grob, Sarah Chien, Agata Gregorkiewitz, Vassiliky Angelidou, Francesca Caselli, Sokratis Votskos e Alessio Bettoli.

Alle luci un ospite d'eccezione: Franco Campioni.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

