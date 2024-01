RIAPERTURA DELL'EX ACQUEDOTTO DI POROTTO, VENERDì 2 FEBBRAIO L'INCONTRO PARTECIPATO SUL PROGETTO DI RIGENERAZIONE

Ferrara, 31 gen - Prosegue il percorso partecipativo sulla rigenerazione dell'ex acquedotto di Porotto. Venerdì 2 febbraio alle 18.30 al Campo sportivo X Martiri (via Petrucci 85 a Porotto) si terrà un momento aperto alla collettività per illustrare e condividere il progetto sulla riapertura del complesso. Si tratta di un secondo incontro, che si concentra sulle osservazioni ricevute durante il primo incontro, tenuto a fine anno scorso.

"All'incontro - spiega l'assessore Angela Travagli - insieme a me parteciperanno tecnici e progettisti che stanno lavorando al progetto per spiegare alla cittadinanza le modifiche apportate, a seguito delle iniziali sollecitazioni derivanti dal primo momento partecipato avuto con la comunità, per restituire alla frazione il suo acquedotto e la sua nuova piazza, trasformandoli in luoghi di memoria e di incontro".

Il progetto è volto al recupero e valorizzazione del serbatoio dell'acquedotto situato a Porotto, di rilevante interesse architettonico e storico, che fu costruito negli anni Venti del Novecento, sotto la direzione dell'ingegnere capo Cesare Selvelli, per migliorare le condizioni di portata dell'Acquedotto ferrarese. Negli anni successivi, il serbatoio ha subito varie destinazioni d'uso, da ufficio di delegazione ad abitazione per gli sfollati nel dopoguerra, fino a diventare un magazzino cantoniero. Nonostante le modifiche interne ed esterne, l'edificio conserva tuttora la sua struttura originale.

Il progetto prevede il restauro dell'edificio a forma ottagonale alto circa 7 metri, con l'obiettivo di preservarne le caratteristiche architettoniche originali.

L'acquedotto, infatti. è composto da due livelli: un serbatoio circolare seminterrato e un piano superiore che ospitava i macchinari di pompaggio. Il serbatoio, oltre a rappresentare una testimonianza storica e artistica, sarà oggetto di un recupero funzionale, valutando possibili nuovi utilizzi che rispettino la sua identità storica e che contribuiscano al patrimonio culturale di Ferrara e all'identità delle sue frazioni.

