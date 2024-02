"Hackerare giustizia": un film per conoscere la vicenda e sostenere Julian Assange, editore-giornalista che ha diffuso fatti e ora è in carcere

A Ferrara, presso la sede di Ferrara OFF (viale Alfonso d'Este, 13) martedì 13 febbraio 2024 alle 18 avrà luogo la proiezione del film "Hacking Justice" sulla vicenda giudiziaria di Julian Assange, l'editore-giornalista fondatore di WikiLeaks, attualmente in carcere a Londra in attesa di una decisione - attesa per il 20 febbraio - sulla richiesta di estradizione negli USA.

Assange è accusato di aver diffuso verità scomode al potere, un fatto che mette in pericolo la libertà di informazione e di espressione del pensiero. In tutta la regione sono previste iniziative in favore di Assange prima del 20 febbraio, quando in numerose città italiane, europee e del mondo, si manifesterà a sostegno del giornalista australiano.

L'entrata alla proiezione, a cura del comitato di cittadini Ferrara per Assange, in collaborazione con il Teatro Ferrara OFF, è ad offerta libera.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Immagini scaricabili: