APOLOGIA DEL FASCISMO E ODIO RAZZIALE, 24 INDAGATI A FERRARA. IL SINDACO FABBRI: "SIAMO A FIANCO DELLE FORZE DELL'ORDINE, CONDANNIAMO FERMAMENTE OGNI ATTO DI INTOLLERANZA E VIOLENZA"

"In merito alle recenti operazioni contro l'apologia del fascismo e istigazione all'odio razziale a Ferrara, ci uniamo nel condannare fermamente ogni atto di intolleranza e violenza. Ferrara, città che si fonda su valori di rispetto, inclusione e coesione sociale. Siamo al fianco delle forze dell'ordine e della magistratura per garantire supporto. Stando alle notizie apprese in queste ultime ore, si tratterebbe di 24 persone indagate, tutte tra i venti e i trent'anni, incensurate. Un elemento ulteriormente doloroso che ci impegna, come comunità, a rinnovare l'impegno su quanto stiamo già facendo, e che continueremo a fare, con progetti educativi dedicati alle scuole ed eventi pubblici per ribadire che Ferrara combatte ogni forma di discriminazione, si riconosce nei principi della Costituzione e ripudia con fermezza ogni ideologia connessa al fascismo e al nazismo". Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

(Comunicazione Sindaco)

Immagini scaricabili: