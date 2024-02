Presentazione del volume "Questione di razza" di Guido Barbujani

Giovedì 22 febbraio 2024 alle ore 17, nella Sala Arengo della residenza municipale, si terrà un incontro di presentazione del volume "Questione di razza" del Prof. Guido Barbujani. A parlarne con l'autore ci saranno Giuseppe Ucci e Andrea Maggi, Presidente di Ferrara Cambia aps che organizza l'iniziativa con il patrocinio dell'Università di Ferrara.

Barbujani ha lavorato nelle Università di Padova, Bologna, State of New York a Stony Brook e Londra, attualmente insegna Genetica all'Università di Ferrara. Tra i suoi libri, Questione di razza (2003), Dilettanti. Quattro viaggi nei dintorni di Charles Darwin (2004) e, con Pietro Cheli, Sono razzista ma sto cercando di smettere (2008), Europei senza se e senza ma (2008).

Nel 2007 con il saggio L'invenzione delle razze vince il quinto Premio letterario Merck Serono, premio dedicato a saggi e romanzi pubblicati in italiano, che sviluppino un confronto ed un intreccio tra scienza e letteratura.

Un romanzo ironico e tragico sui deliri della storia che si chiude con una preziosa nota scientifica che illustra magistralmente come «prima di arrivare a concludere che la razza nell'uomo è una convenzione sociale e non un dato biologico ci siano voluti secoli: secoli nei quali, insieme a risultati scientifici di valore, sono state prodotte innumerevoli scemenze».

Ingresso libero e gratuito fino a capienza della sala.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

Immagini scaricabili: