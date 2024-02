"Strane bestie e strani umani nel mondo medievale". Appuntamento Venerdì 1 Marzo ore 21. Contrada San Giacomo a Ferrara in Via Ortigara 14/A.

Ferrara, 26/02/2024. Anche nel 2024 saranno tenute conferenze a tema storico nel ciclo "Le storie della nostra Storia" organizzate dalla Contrada di San Giacomo.

Nella serata di Venerdì 1 Marzo alle 21.00verrà tenuta la conferenza "Strane bestie e strani umani nel mondo medievale" a cura del Dott. Carlo Cavazzuti con il patrocinio del Comune di Ferrara.

Partendo dai più comuni animali immaginari sino alle più strane creature antropomorfe delle "mappe mundi" si analizzeranno la loro iconografia e il loro simbolismo nel mondo medievale, andandoli a legare con l'etica religiosa e cortese medievale, financo a quella rinascimentale, in rapporto, quando possibile, con la mitologia classica greca, romana, assira ed egizia.

L'ingresso è libero e aperto a tutti, in una struttura priva di barriere architettoniche (D.M. n. 236/89).

