TRASPORTO SCOLASTICO, ACQUISTATI 3 NUOVI SCUOLABUS ELETTRICI E POTENZIATI I PERCORSI. SINDACO: "SERVIZIO SOSTENIBILE IN SUPPORTO ALLE FAMIGLIE NELLE FRAZIONI"

Ferrara, 27 feb - Al via, da parte del Comune di Ferrara, all'acquisto di tre autobus elettrici, che andranno a potenziare il servizio di trasporto scolastico, investendo su nuovi mezzi e nuovi percorsi.

È di oggi, infatti, la firma del contratto per la consegna dei mezzi, da parte della società Maresca e Fiorentino (aggiudicatrice dell'appalto e concessionaria Iveco bus per l'Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e per San Marino), prevista nel mese di aprile, che implementano soluzioni di mobilità eco-sostenibili. Tra gli obiettivi, quello di connettere maggiormente le frazioni al centro.

Il progetto, intitolato "RE-Bus: Ferrara per una mobilità Responsabile e Sostenibile", è stato ideato e presentato dall'Amministrazione comunale su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione Dorota Kusiak e con il supporto della ditta La Valle, attuale gestore del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Ferrara.

La proposta di implementazione degli scuolabus si è classificata al secondo posto nazionale per il rapporto tra il numero di studenti coinvolti e l'impatto ambientale conseguente.

Il Comune di Ferrara ha per questo ottenuto un significativo finanziamento di 757.925 euro dal Ministero della Transizione Ecologica, nell'ambito del bando per il trasporto scolastico sostenibile, che consente l'acquisto di tre nuovi scuolabus elettrici e la creazione di tre nuove linee dedicate, con l'obiettivo di potenziare il servizio scolastico anche nelle frazioni limitrofe.

Ulteriori 72.075 euro sono stati stanziati da parte del Comune, per un investimento complessivo di 830 mila euro.

"Questo risultato rappresenta un importante passo avanti nella promozione della sostenibilità e nell'offerta di servizi efficienti alla nostra comunità e per le famiglie, con una particolare attenzione verso le frazioni, per un loro maggiore collegamento alla città, e verso quelle scuole del centro non ancora servite dal servizio", dice il sindaco Alan Fabbri.

"La proposta è stata elaborata avendo cura di consultare e coinvolgere i servizi comunali, i dirigenti scolastici, il gestore e analizzando le iscrizioni alle scuole presentate dalle famiglie, esaminando l'attuale piano dei trasporti per poi individuare le opportunità per aumentare l'offerta di servizio in relazione alla domanda di nuova mobilità. Il trasporto scolastico viaggerà secondo due direttrici: una dal forese al centro cittadino, l'altra da un'area cittadina verso il forese, al fine di sostenere l'organizzazione familiare rispetto ai tempi scuola e il sistema scolastico ferrarese", aggiunge l'assessore Dorota Kusiak.

Complessivamente, saranno coperti quasi 340 chilometri di percorso, con 113 posti a sedere disponibili. Le nuove linee previste nel progetto collegheranno le frazioni di Francolino, Malborghetto, Cocomaro di Cona, Cona, Fossanova, Marrara e Monestirolo alle scuole cittadine. L'attivazione di queste linee, come di tutto il piano di trasporto scolastico, è subordinata alla presenza delle richieste delle famiglie, secondo il regolamento comunale.

I tre scuolabus elettrici saranno allestiti per il trasporto scolastico di alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Saranno installate tre nuove colonnine di ricarica e pensiline presso le fermate dei mezzi, nonché verrà implementata un'applicazione dedicata che consentirà alle famiglie di tracciare in tempo reale i percorsi dei propri figli.

Si prevede di poter utilizzare gli scuolabus anche al di fuori degli orari delle linee, per il collegamento di piscine e palestre e visite didattiche, a favore della riduzione delle emissioni dovute a combustibili fossili.

