ATUSS FERRARA: PROSEGUE IL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE SUL PROGETTO LOOK UP. I CITTADINI AL LAVORO PER PROGETTARE LE ATTIVITA' NEGLI SPAZI RIQUALIFICATI

ATUSS FERRARA: PROSEGUE IL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE SUL PROGETTO LOOK UP. I CITTADINI AL LAVORO PER PROGETTARE LE ATTIVITA' NEGLI SPAZI RIQUALIFICATI

Proseguono i momenti di partecipazione per il progetto ‘Look-Up! Atuss Ferrara' che, grazie alla strategia proposta dal Comune di Ferrara in collaborazione con la Regione Emilia Romagna porta in città un investimento da oltre 10 milioni di euro per la rifunzionalizzazione di piazze, mura e spazi dedicati alla creatività nella zona sud del centro storico.

Sono dieci i progetti di rifunzionalizzazione urbana che compongono la strategia (finanziati con i fondi europei Fesr Fse+ 2021/27 per 8,4 milioni di euro e dal Comune di Ferrara per altri 2,1 milioni di euro) e tra questi il progetto ‘Spazi Verdi - Open Play', si occupa di costruire, con i cittadini e le rappresentanze delle associazioni ferraresi, le attività che animeranno gli spazi riqualificati.

Il percorso di progettazione partecipata ha preso ufficialmente il via, nel pomeriggio di mercoledì 6 marzo, con una prima plenaria presso Ferrara OFF - Teatro, gestita da Cidas come soggetto incaricato del coordinamento delle attività della durate di tre anni.

La prima plenaria ha visto la partecipazione di diverse realtà associative del mondo culturale, musicale, teatrale, sportivo e ambientale che dopo una breve presentazione delle rispettive storie e attività, hanno da subito iniziato a dialogare e confrontarsi trovando similarità e obiettivi comuni.

Con l'obiettivo di avviare un percorso di conoscenza reciproca, coinvolgimento e ascolto attivo, è stato distribuito ad associazioni e cittadini un breve questionario volto ad indagare la frequentazione, le aspettative, le eventuali proposte e la disponibilità dei cittadini della zona a formulare proposte per le attività da costruire..

Le risposte raccolte in questa prima indagine verranno utilizzate come base di lavoro per la fase successiva, ovvero la progettazione partecipata vera e propria.

Dopo questo primo incontro - che ha visto la partecipazione dell'assessore comunale Alessandro Balboni, del capo di Gabinetto del Sindaco Alessia Pedrielli e del coordinatore del gruppo partecipato Nicola Bogo -, verranno periodicamente programmati ulteriori tavoli di lavoro e di confronto, suddivisi per area tematica (culturale/sociale, didattico/scientifico, sportivo, ambientale), durante i quali si cercheranno di progettare e programmare una serie di eventi ed iniziative di aggregazione e socializzazione rivolti a tutta la cittadinanza.

"La filosofia alla base di Look Up - ha sottolineato l'assessore Balboni - si fonda su cinque pilastri: sostenibilità, attrattività, rigenerazione urbana, innovazione tecnologica, inclusione sociale. Si tratta infatti di una riqualificazione che si svolge su due piani, orizzontale e verticale, vale a dire si vanno a riqualificare alcune zone rendendole più attrattive ma si lavora anche per riempire questi luoghi con attività significative, ad alta connotazione identificativa".

Immagini scaricabili: