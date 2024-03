IL CONSOLE GENERALE DELLA ROMANIA LAURA NICOLETA NASTA IN VISITA NELLA RESIDENZA MUNICIPALE, OGGI L'INCONTRO CON IL SINDACO ALAN FABBRI

Ferrara, 12 mar - Questa mattina il sindaco Alan Fabbri ha ricevuto in Municipio Laura Nicoleta Nasta, nuovo console generale della Romania in Italia per la circoscrizione consolare che comprende le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e Repubblica di San Marino.

L'incontro è stato un'occasione per conoscersi e per confrontarsi su alcuni temi di comune interesse, in particolare sul ruolo che la comunità rumena ha nel Ferrarese. Sono infatti circa 6600 i romeni presenti in tutta la provincia, di cui circa 2600 in città.

Richiesta dal console Nasta anche una collaborazione tra le istituzioni in vista delle elezioni. La popolazione romena presente nel Ferrarese sarà infatti chiamata a votare l'8 e il 9 giugno prossimi. Per le Europee, saranno allestiti 26 seggi in tutta Italia, e uno di questi avrà sede proprio a Ferrara.

"È importante per i cittadini romeni avere un luogo dove poter esprimere il proprio voto e sentirsi così più vicini a casa", ha spiegato Nasta, prima console a Londra e ora in Italia. Paese che trova "magnifico, oltre che per l'indiscutibile bellezza artistica e per la vivacità culturale, anche per la gente, il cibo e per la lingua".

"La popolazione romena è molto integrata e attiva nel territorio comunale, sarà nostra premura garantire il diritto di voto a chi abita e vive a Ferrara e in provincia", ha assicurato il sindaco Fabbri.

Al termine dell'incontro c'è stato uno scambio di doni tra il console e il sindaco.

