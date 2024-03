Presentazione libro di Rita Querzè "Donne e lavoro" all'Oratorio San Crispino. Dialogano con l'autrice Dorota Kusiak e Laura Calafà

Venerdì 15 marzo 2024 alle 17:30 presso la storica sala dell'Oratorio San Crispino sede Libreria Libraccio di Ferrara, Rita Querzè presenta il libro "Donne e lavoro" (Post Editori). Dialogano con l'autrice Laura Calafà e Dorota Kusiak, assessore Comunale alle Pari Opportunità. Modera l'incontro la giornalista Valeria Balboni.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) - In trent'anni non è migliorato niente o quasi, che cosa fare? Piccoli passi avanti, ma ora è necessaria una spinta in più. Serve per le donne che hanno bisogno di autonomia economica, per le famiglie che hanno bisogno del doppio reddito e per il Paese che ha bisogno di più figli e più Pil. Per raggiungere il risultato bisogna lavorare su due fronti: riforme dall'alto e cambio di mentalità dal basso. Mai da sole, sempre con gli uomini. Il lavoro è difficile da conciliare con la maternità e per le donne la libertà di lavorare non esiste: devi ancora scegliere se lavorare o fare figli. Il 50% delle donne rimangono tagliate fuori dal mercato del lavoro e continuano a fare il 70% del lavoro domestico gratuito, per cambiare qualcosa ci vorranno 100 anni. Che cosa fare: più congedi di paternità, agevolazioni per chi assume aiuti domestici in regola perché, se anche la condivisione fosse perfetta, non basterebbe. I lavori precari sono in larga parte riservati alle donne (part time involontario, contratti a termine). Che cosa fare: incentivi alla stabilizzazione delle donne. Per le donne la carriera esiste solo al prezzo di enormi sacrifici, solo il 20% sono dirigenti. Che cosa fare: potenziare la certificazione di genere per le imprese, imporre una nuova modalità di leadership. Nel settore privato le donne guadagnano il 16,5% in meno degli uomini, che cosa fare: potenziare la certificazione di genere, più trasparenza come in UK. Mettersi in proprio per una donna è una missione impossibile, solo il 22% sono imprenditrici, concentrate peraltro nei settori a più bassa criticità. Che cosa fare: spendere bene i 400 milioni del Pnrr e favorire il passaggio del testimone alle figlie. Per ciascuna di queste criticità, il libro delinea la situazione nel dettaglio, raccontando storie di donne toccate da questi problemi e descrivendone le misure oggi in campo; nello specifico il volume indica possibili strade da percorrere per accelerare il cambiamento. Il tutto rivolgendosi sia agli uomini quanto alle donne, perché solo insieme sarà possibile costruire nuovi e più sani equilibri.

Rita Querzè, classe 1967, emiliana, giornalista dal 1990, al Corriere della sera dal 1996. Dopo una lunga esperienza da cronista, dal 2013 è alla redazione Economia del quotidiano. Da sempre si occupa di lavoro, evoluzione del sistema produttivo, relazioni industriali e dinamiche della rappresentanza. Ha pubblicato Smart working: diritti (e doveri) per chi lavora da casa (2021, allegato al Corriere dalla Sera) ed ha contribuito ad alcuni saggi a più mani editati dal Corriere della Sera, in particolare: Maternità, il tempo delle mamme (2016) e Il coraggio di ricominciare, la rinascita dell'Emilia (2013). Ha pubblicato inoltre, con altre colleghe del Corriere, Questo non è amore (2013, Marsilio) e Le cinque fatiche di Milano (2005, Franco Angeli).

