Incontro pubblico "Famiglia e lavoro: azioni per la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile"

Il prossimo 16 marzo a Ferrara, presso "Casa Cini" (via Boccacanale di S. Stefano 24), con inizio alle ore 10, si svolgerà l'incontro pubblico promosso dalle ACLI dal titolo "Famiglia e lavoro: azioni per la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile".

Ferrara, 14/03/2024. Si tratta della quinta tappa del percorso territoriale "Famiglia e Stili di vita", proposto dall'Area delle ACLI nazionali che mette al centro i territori e le loro potenzialità trasformative in funzione del bene comune.

L'incontro metterà a tema il rapporto tra famiglia, sostenibilità e lavoro, alla ricerca di un possibile equilibrio che garantisca la coesione sociale.

L'appuntamento, realizzato con il patrocinio del Comune e della Provincia di Ferrara, può, dunque, considerarsi centrale nel ciclo di incontri, in quanto, riconoscendo l'interconnessione esistente tra questi temi, consente di mettere a fuoco e attraversare le differenti declinazioni della sostenibilità: quella economico-lavorativa, trattando sia del lavoro povero, che non permette la creazione e il mantenimento delle famiglie, sia del lavoro "invadente", che rosicchia tutto il tempo disponibile sottraendolo alla famiglia; quella ambientale, osservando come le problematiche introdotte da produzioni non rispettose del contesto naturale compromettano le risorse naturali e i diritti delle future generazioni; quella sociale, perché il lavoro rappresenta un collante perla famiglia e la società, ma anche un viatico per la partecipazione e l'inclusione; quella relazionale, valutando l'impatto sulla vita familiare dell'invasione delle tecnologie, anche a scopo lavorativo.

Il lavoro è importante ed è evidente che le condizioni in cui è svolto possono condizionare e/o compromettere la possibilità stessa di fare famiglia.

Per questo vanno cercate nuove forme di armonizzazione tra vita e lavoro, che non compromettano la dignità delle persone e delle famiglie. Nell'attuale contesto vengono penalizzate ancora soprattutto le aspirazioni professionali delle donne. Queste ultime specialmente sono lontane da un corso di vita "sostenibile" e necessitano di un intreccio virtuoso tra lavoro e welfare, che le accompagni nelle diverse fasi della vita familiare.

Più in generale, occorre ripensare tutto il sistema nella logica della sostenibilità, non solo per la salvaguardia dell'ambiente, ma anche perla tenuta delle relazioni familiari e del tessuto sociale. In sostanza, per rendere più umano il mondo.

Nella società odierna, le ragioni del sistema produttivo tendono a prevalere sulle sfere individuali e familiari, subordinando le persone alle leggi del mercato e del profitto, anziché riconoscerne l'irripetibile dignità, che tuttavia resta una precondizione fondamentale affinché l'individuo possa realizzare pienamente sé stesso, ma anche convivere con gli altri e contribuire al benessere generale. Perciò, la famiglia deve essere considerata un "attivatore" sociale sostenuto e riconosciuto da tutti.

Nell'incontro del 16 marzo, moderato da Paolo Pastorello, Presidente delle ACLI Provinciali di Ferrara, interverranno S.E.R. Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo della Diocesi di Ferrara e Comacchio e Presidente della Fondazione Migrantes, Dorota Kusiak, Assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità, Politiche Familiari del Comune di Ferrara, Annalisa Felletti, Consigliera di parità della Provincia di Ferrara, Mauro Giattanasio, Segretario Generale Camera di Commercio Ferrara e Ravenna, Amilcare Renzi, Segretario Regionale Confartigianato Emilia-Romagna, Ruggero Villani, Direttore di Confcooperative Ferrara, Dalia Bighinati, Cofondatrice FareDiritti Ferrara, Maria Teresa Graziani, Presidente Associazione Lo Specchio ODV.

I contributi saranno preceduti dall'intervento di Lidia Borzì, delegata ACLI nazionali Area Famiglia e Stili di vita, sul senso dell'iniziativa.

Il convegno sarà preceduto dal Workshop aperto al pubblico "Le nuove generazioni tra social media e privacy", rivolto agli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore "Vergani- Navarra" di Ferrara e di tutti gli interessati al tema, con inizio alle 8.30.

Introdurrà i lavori Paola Chiorboli, Vicepresidente ACLI Provinciali di Ferrara, e interverranno l'Avv. Marco De Nunzio e Avv. Cristina Zanella.

