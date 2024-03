"Bollette, Energia Elettrica e Gas", incontro per orientarsi rivolto ai cittadini

Giovedì 21 marzo 2024 alle 17.30, nella Sala Arengo della Residenza municipale, si terrà un incontro, organizzato dall'Associazione "Ferrara Cambia" sul tema "Bollette, Energia Elettrica e Gas". A parlarne con Andrea Maggi, presidente APS Ferrara Cambia, ci sarà l'avv. Enrico Scarazzati, presidente della Lega Consumatori di Ferrara.

Un tema quanto mai di attualità e sentito dalle famiglie e non solo. La fine del mercato tutelato complica la vita degli utenti, che devono districarsi fra mille offerte e, in molti casi, in ritardi nell'invio delle bollette. Non solo. Stanno arrivando in tutta Italia ondate di bollette d'importo elevatissimo, sia per quanto riguarda l'energia elettrica, sia il gas. Si tratta dei consumi invernali. E sono molti i cittadini disorientati dagli importi molto elevati, in certi casi da capogiro, e non sanno come comportarsi. Nel mercato libero può succedere che il profilo tariffario scelto a suo tempo, in fase di stipula del contratto, non venga rispettato e l'azienda fornitrice proceda con modifiche unilaterali del prezzo della materia prima, senza aver adeguatamente e preventivamente informato gli interessati. Quali forme di tutela e come comportarsi in questi casi. Ne parlerà Andrea Maggi, intervistando sull'argomento, Enrico Scarazzati, esperto della materia ed in particolare dei diritti dei consumatori. Un appuntamento sicuramente da non mancare.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti della sala.

(Comunicazione a cura degli organizzatori)

