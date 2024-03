BANDI - GIOVANI - Concorso per giovani artisti per la rigenerazione urbana e la promozione del territorio del Comune di Parma RigenERart_Parma. Obiettivo: valorizzare gli spazi pubblici

Ferrara, 22/03/2024. Il Comune di Parma, in collaborazione con l'Associazione GA/ER, con l‘obiettivo strategico di valorizzare alcuni spazi pubblici che necessitano di rigenerazione urbana, intende promuovere un bando pubblico per individuare progetti presentati da giovani artisti finalizzati alla successiva realizzazione di opere e installazioni che caratterizzino i luoghi interessati.

Si intende, in tal modo, investire sulla riqualificazione degli spazi urbani al fine di valorizzarne al massimo le componenti di immagine ambientale che possano fungere da stimolo all'apertura di nuovi esercizi commerciali e al consolidamento delle attività già presenti.

Nello specifico, obiettivo del bando è la valorizzazione di alcuni assi commerciali presenti in città tramite l'installazione permanente di opere artistiche che possano contribuire al miglioramento dell'ambiente urbano, a vantaggio non solo delle imprese del commercio ma, più in generale, di tutta la cittadinanza.

Il Bando intende sollecitare progetti di riscrittura ambientale, stabilendo una relazione, un'interazione che configuri un vero e proprio spazio relazionale fra le opere che saranno realizzate e il contesto urbano nel quale andranno a collocarsi.

Il Bando è aperto ad artisti under 35 che vogliano presentare progetti attinenti i linguaggi contemporanei delle Arti Visive e Applicate - arte urbana e partecipata, installazioni scultoree, opere di street art, installazioni architetturali, installazioni fotografiche, opere di design urbano.

I contenuti sono liberi, ma devono rispondere all'esigenza di caratterizzare gli assi urbani individuati e di seguito indicati secondo le seguenti tematiche suggerite per ognuna delle 3 zone:

Oltretorrente - Via Imbriani da Piazzale Picelli fino a Piazzale Bertozzi, Via Bixio da Piazzale Corridoni a Via della Costituente - tema suggerito "il cibo", declinato come popolare e dei popoli (osterie e trattorie tipiche e cucina multietnica), in un quartiere caratterizzato da muiltietnicità, accoglienza e forti connotati di storica parmigianità

San Leonardo - Via Valenti, Via Trento da Via Palermo a Via Venezia, via San Leonardo da via Venezia a via Prampolini - tema suggerito "insediamenti industriali urbani nel passato e nel presente", essendo un quartiere a ridosso del centro storico, un tempo letto come periferia, che si configura come distretto industriale storico nonché luogo dove sono ubicati centri urbani nevralgici quali Stazione, accesso autostradale, insediamenti industriali e primi grandi centri commerciali, aree di trasformazione urbana, etc.

Centro storico - area ricompresa tra via Farini e via XXII Luglio - tema suggerito "le multiformi attività commerciali nell'epoca contemporanea tra recupero della tradizione e innovazione", in linea con le caratterizzazioni già attuali dell'area.) a vocazione commerciale.

L'iniziativa prevede:

- la raccolta di progetti e la nomina di un'apposita Commissione di valutazione

- la verifica della reale fattibilità tecnica delle proposte presentate

- la selezione dei progetti ritenuti più meritevoli

- la successiva committenza per la realizzazione delle opere sulla base dei progetti selezionati

- la realizzazione delle opere e il conseguente posizionamento in loco

- l'inaugurazione delle opere

Obiettivo della call è favorire la presenza del contemporaneo nel tessuto urbano, attraverso delle "tracce artistiche", che non solo offrano inedite configurazioni di luoghi storicamente, socialmente o antropologicamente connotati, ma che creino le condizioni per nuove forme di fruizione e nuove articolazioni di sguardo e visione.

Il Bando è indetto al fine di selezionare un minimo di 3 (tre) e un massimo di 6 (sei) progetti site specific di arte contemporanea - con l'individuazione di almeno 1 (uno) progetto per ciascuna delle aree urbaneinteressate.

La partecipazione al Bando è libera e gratuita, aperta a giovani creativi, singoli o riuniti in gruppo, che presentino i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti

- nazionalità italiana o stranieri con residenza in Italia

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del Bando.

In caso di gruppi o collettivi, tutti i componenti del gruppo devono possedere i requisiti sin qui indicati e i loro dati devono essere chiaramente indicati nel modulo di partecipazione.

I progetti selezionati, fino ad un massimo di 6, saranno destinatari di una committenza diretta da parte del Comune di Parma per la realizzazione e posa in opera della proposta progettuale, con un budget minimo di € 5.000,00 e massimo di € 15.000,00, che include anche i costi di eventuale residenza o sopralluoghi, e tutti i costi di realizzazione e posa in opera.

La partecipazione al concorso è gratuita e non dà diritto a compensi e/o rimborsi d'alcun genere.

Agli artisti singoli o in collettivo selezionati sarà garantita la produzione dell'opera attraverso l'assegnazione del sostegno economico stabilito in fase di selezione da parte della Giuria.

Tale sostegno economico verrà corrisposto successivamente ad una analisi tecnica di fattibilità da parte degli uffici competenti e vincolato alla successiva finalizzazione della proposta.

I soggetti interessati devono far pervenire le proposte entro le ore 17.00 del giorno 31 maggio 2024 in busta chiusa al Protocollo Generale del Comune di Parma presso il DUC (sito in Largo Torello de Strada 11 che effettua i seguenti orari lunedì e giovedì 8.15/17.30, martedì mercoledì e venerdì 8.15/13.30) con consegna a mano o invio posta raccomandata, o trasmissione via PEC all'indirizzo: comunediparma@postemailcertificata.it

Le domande pervenute oltre il termine sopracitato non verranno prese in considerazione.

Per informazioni scrivere a: rigenerartparma@comune.parma.it

Bando e info online sul sito del Comune di Parma: www.comune.parma.it

