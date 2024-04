Convegno sulla cultura del sale - Sabato 13 aprile alle 10 a Palazzo Roverella

Sabato 13 aprile 2024 alle 10 nel Salone d'Onore di Palazzo Roverella (Corso Giovecca, 47 - Ferrara) avrà luogo un convegno sulla cultura del sale nel corso dell'ultimo millennio, dal Capitolare di Liutprando re dei Longobardi (VIII secolo) ai tempi odierni, organizzato dal Circolo dei Negozianti assieme all'associazione De Humanitate Sanctae Annae OdV.

Nel corso del seminario verranno illustrate in particolare le strutture economiche, politiche e sociali dell'area tra Ferrara, Comacchio e Venezia, a partire dallo sfruttamento delle aree umide costiere, in primo luogo per la coltivazione e distribuzione del sale.

Verrà ricostruito inoltre il ruolo degli interpreti principali (Estensi, arcivescovi, soggetti laici ed ecclesiastici), ma non esclusivi, del complesso di beni e diritti di pertinenza dei territori deltizi e lagunari, nonché il ruolo degli attori della ridistribuzione di tale importante risorsa. Ampio spazio verrà dato agli aspetti architettonici, militari e strategici (Scafuri), a quelli storico-economici (Lodi e Cortese), ambientali ed ecosistemici (Tamburini), nutrizionali (Modestino) e filmico-spettacolari (Magri).

