"Alleanza digitale" incontra i genitori dei ragazzi del Cus Calcio. Prossimo incontro il 9 maggio

Giovedì 11 aprile 2024 alle 21, nella sede dell'impianto sportivo CUS 1 di via Gramicia, si è tenuto il primo incontro di formazione nell'ambito del progetto "Alleanza Digitale". Presenti alcuni genitori di ragazzi, tra gli 11 e i 13 anni, frequentanti la scuola di calcio del CUS Ferrara.

Giordano Barioni, educatore e pedagogo, ha illustrato il fenomeno della crescente dipendenza dai cellulari, spiegando come sia necessario accrescere, sia negli adulti sia nelle giovani generazioni, il senso di responsabilità nell'utilizzo dei supporti digitali per evitare possibili criticità. E' importante una gestione del tempo a misura della persona e, per quanto possibile, libera dai condizionamenti dei media.

All'incontro era presente anche un altro formatore "alleato" del progetto: Luca Palazzi, Coach ICF Trainer esperto di Intelligenza Emotiva.

Consapevolezza critica sui media, dialogo, armonia nelle relazioni, sport come espressione della bellezza dell'uso del corpo, fondamentale per ritrovare un equilibrio sano tra connettività e realtà.

Questi sono stati alcuni dei temi sui quali i formatori hanno guidato il confronto tra i presenti e che, anche grazie alla combinazione dei due diversi approcci professionali, è durato ben oltre il previsto termine dell'incontro, chiaro segno di coinvolgimento e apprezzamento della serata formativa. Alla fine si è tenuta aperta la possibilità della prosecuzione e comunque è stato lasciato del materiale che possa aiutare i genitori nel dialogo educativo con i propri figli.

Il prossimo incontro si terrà sempre al CUS 1, in via Gramicia, giovedì 9 maggio alle ore 21.

Alla serata formativa saranno invitati a partecipare i genitori di ragazzi (11-13 anni) iscritti al CUS per altre discipline sportive diverse dal calcio.

Si ringrazia CUS Ferrara per l'ospitalità e adesione entusiasta al progetto.

Verifica anche tu se la tua società sportiva aderisce al progetto. Cerca il logo nella homepage di www.alleanzadigitale.org e se non lo trovi... porta un nuovo alleato digitale!

Immagini scaricabili: