Danza all'aperto, un appuntamento gentile

Domenica 28 aprile 2024 alle 10:00 al Parco dei Frassini (zona Ippodromo) Caterina Lanzoni, danzatrice, insegnante conduce l'appuntamento gentile "danza all'aperto", per tutti coloro che desiderano viversi ispirati dal contesto che la natura offre spontaneamente.

Cura, attenzione, armoniosa espansione, leggerezza, è il tipo di danza che Caterina propone duranti gli incontri all'aperto. I movimenti del corpo sono guidati dalla sua viva osservazione.

"La cura della Bellezza - dice - arriva proprio dall'intelligenza del cuore, nel dialogo che manteniamo attivo nella spontaneità dei gesti, imitando ciò che la natura offre.

Spesso non sappiamo proprio stare con ciò che c'è; il tempo atmosferico è una manifestazione di ciò che proviamo dentro di noi. La cosa bella è che possiamo conoscere noi stessi attraverso la danza in natura".

Sapientemente la danzatrice crea una magia dettata dal dialogo con essa: sole, vento, pioggia, nuvole, pozzanghere, forme di alberi, fiori, colori, tronchi, profumi, sono elementi di ispirazione, prospettive di Bellezza.

La sbarra per gli esercizi è la staccionata che tiene raccolti i cavalli, gli alberi che connotano il parco dei frassini sono le pareti di una palestra per l' allungamento; un grande albero adiacente alla scuola elementare F. de Pisis diventa l'ombrello per ripararsi dalla pioggia o dai raggi forti del sole. La ricchezza di questa esperienza porta ossigeno nella vita delle persone, senso di gratitudine. Gentilezza è un sorriso che nasce dal cuore e si espande.

I prossimi appuntamenti gentili

Mercoledi 8 maggio Palazzo Roverella C.so Giovenca 47 , h. 17.30 "La musica veste le emozioni"

Sabato 11 maggio Palestra fitness 84 h.11.00-13.00 "Liberi di cantare e di danzare"

Comunicazione a cura degli organizzatori (info e-mail: piffanypiano@gmail.com)