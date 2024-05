'D'ARME & D'AMORE' A FERRARA: INAUGURATO LO SHOW DI VIDEOMAPPING DEDICATO ALLA STORIA DEL PALIO E DELLA CITTÀ ESTENSE. EVENTO GRATUITO OGNI SERA FINO AL 5 MAGGIO

DOMANI SERA 4 MAGGIO DJ SET DI LORENZO DE BLANCK, DAL BALCONCINO DEL PALAZZO DUCALE

Ferrara, 3 mag - È stato inaugurato ieri sera, alla presenza del sindaco, lo spettacolo di videomapping che, fino al 5 maggio, per quattro sere consecutive (ogni sera a partire dalle ore 21 e fino all'1 di notte) illuminerà l'antica facciata del palazzo Ducale di Ferrara - un tempo la residenza degli Este - con una delle storie più caratteristiche ed evocative della città estense, quella del suo Palio.

L'evento, ieri, è stato preceduto da uno spettacolo in piazza della Cattedrale che ha coinvolto tutte e otto le contrade di Ferrara e la Corte ducale con i figuranti, i musici e gli sbandieratori della Fondazione Palio Città di Ferrara.

Domani sera (sabato 4 maggio) lo spettacolo si moltiplica con il ferrarese Lorenzo de Blanck, che a partire dalle 22.30 darà vita a un live set musicale unico, per la prima volta dal balcone della Sala dell'Arengo del Palazzo Municipale che si affaccia sulla piazza. Amante del vinile, ma anche delle nuove tecnologie, storico dj del Simple di Ferrara e dallo scorso anno dj resident per il famoso evento "Cocoricò On The Beach" di Riccione, Lorenzo de Blanck viene dalla musica house ed è sempre alla ricerca di nuove sonorità, che elabora anche grazie ai numerosi viaggi che lo portano a suonare in giro per il mondo.

Durante il dj set il palazzo sarà colorato da immagini video generate in tempo reale live, sincronizzate con la musica scelta da De Blanck. Il visual verrà curato da Andrea Bernabini e Samuele Huynh Hong Son (NEO Visual Project), che nel loro percorso vantano collaborazioni con dj di fama internazionale come Bob Sinclar, Steve Angello, Axwell, Fedde Le Grand, David Morales, Dirty South, Arno Cost, Sebastian Ingrosso, Daddys Groove,Hector Romero, Satoshi Tomiie e James Zabiela.

D'Arme & d'Amore prosegue fino a domenica. Come spiegano gli artisti che l'hanno realizzato, Andrea Bernabini & Sara Caliumi, "è un'ode all'amore che nasce dalle armi, una danza tra spade e cuori, dove la passione per la vita si fonde con il rispetto per la storia", dedicata a un'antica quanto appassionante tradizione: quella del Palio, tra le più affascinanti e significative tramandate sino a oggi nella città estense. Si intitola infatti 'D'ARME & D'AMORE' l'installazione multimediale di video arte artistica progettata per Ferrara da Andrea Bernabini & Sara Caliumi, con le musiche di Davide Lavia, artisti della NEO Visual Project (www.neoproject.it).

Per lo show sulla facciata e sulla torre di Palazzo Ducale il gruppo di artisti ha lavorato nei mesi scorsi alla realizzazione di suggestive ed evocative animazioni complesse in 3D e con l'utilizzo di motion graphics.

La loro ricerca si è sviluppata in più città, alla ricerca delle immagini e delle storie più suggestive ed evocative: Fondazione Estense di Ferrara, Gallerie Estensi di Ferrara e di Modena, Palazzo Ducale e Palazzo Te a Mantova, il Palazzo Ducale di Sassuolo, la Biblioteca Ariostea di Ferrara, la Biblioteca Estense di Modena, Palazzo Schifanoia e Castello Estense sono stati i luoghi che hanno tracciato e arricchito il percorso iconografico.

'D'Arme & d'Amore' invita infatti il pubblico a immergersi nelle storie di eroi e santi, tra passioni, sacrifici e simbologie oniriche, di un tempo lontano che continua a pulsare nel cuore della città.

L'evento, ogni sera a ingresso gratuito, è realizzato dal Comune di Ferrara in collaborazione con Ferrara Tua e la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, con la consulenza storica della Fondazione Palio Città di Ferrara.

Inizio delle proiezioni ogni sera dalle 21, con replica ogni 20 minuti circa (ultima proiezione alle 00:40).

Per informazioni inferrara.it e Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Ferrara: 0532-419190, infotur@comune.fe.it.

In questi drive è possibile scaricare:VIDEO videomapping a Ferraraqui: https://drive.google.com/drive/folders/1A9X89tPCalhoJEBVGGwlBa1TFT65cHoc?usp=sharing

Le riprese sono state realizzate da Paolo Allodoli



ALTRE FOTO videomapping a Ferrara

https://drive.google.com/drive/folders/1zYclSeqR48hcdc1bDFM-Ha7T06QBClTq?usp=sharing - Le foto sono di Pierluigi Benini

Foto in allegato di Pierluigi Benini e di Federico Vecchiatini



Immagini scaricabili: